Epica: enthüllen neunte Folge ihres Studio Vlogs

Die niederländischen Symphonic Metal Giganten Epica haben in den Sandlane Recording Facilities die Aufnahmen zu ihrem achten Album abgeschlossen. Im April war Mark Jansen leider nicht in der Lage in die Niederlande zu reisen auf Grund der Covid-19-Restriktionen. Demnach nahm er seine Vocal-Parts direkt in seinem Heimstudio auf, während in den Sandlane Recording Facilities weiterhin alles auf Hochtouren lief und Coen Janssen mit Produzent Joost van den Broek die Aufnahmen zu den Backingvocals von Epica#8 im Blick behielten.

Seht in diesem Behind-The-Scenes-Clip, wie Marks Vocals und der Hintergrundgesang des Chors aufgenommen wurden:

Coen Janssen kommentiert: „Neben Simones Gesang gibt es noch sehr viele weitere Stimmen in unserer Musik zu entdecken! Natürlich ist da Mark, der auf Sizilien an seinen Growls arbeitete und nicht zu uns dazustoßen konnte. Und neben dem Kinderchor haben wir auch noch einen ’normalen‘ Chor auf dem Album. Und damit noch nicht alles – außerdem haben wir noch Backingvocals von Linda und Marcela eingebaut, um Simones Leadgesang zu unterstützen.

Als wir sahen, wie dann alle Puzzleteilchen zusammenpassten, war das einfach großartig – ich hoffe ihr genießt diesen Snippet. Wir sind fast fertig! :)“

Die ersten Stücke von Epicas neuem Werk werden diesen Herbst über Nuclear Blast Records erscheinen und weitere Infos zum Album folgen bald. Außerdem tourt die Band im Frühjahr auf große Europareise gehen für ihre neu angesetzte Epic Apocalypse Co-Headline-Tour mit Apocalyptica und dem Support Wheel.

Live Dates:

The Epic Apocalypse Tour 2021

w/ Apocalyptica, Wheel

01.03.2021 D Berlin – Columbiahalle *RESCHEDULED*

02.03.2021 D Leipzig – Haus Auensee *RESCHEDULED*

03.03.2021 D Hannover – Capitol *RESCHEDULED*

05.03.2021 CH Zurich – Komplex *RESCHEDULED*

06.03.2021 D Munich – Tonhalle *RESCHEDULED*

07.03.2021 I Milan – Fabrique *RESCHEDULED*

08.03.2021 CH Lausanne – Metropole *RESCHEDULED*

10.03.2021 HU Budapest – Barba Negra *RESCHEDULED*

11.03.2021 AT Vienna – Gasometer *RESCHEDULED*

12.03.2021 CZ Brno – Hala Vodova *RESCHEDULED*

13.03.2021 PL Warsaw – Progresja *RESCHEDULED*

14.03.2021 PL Gdansk – B90 *RESCHEDULED*

17.03.2021 D Hamburg – Docks *RESCHEDULED*

18.03.2021 DK Copenhagen – Amager Bio *RESCHEDULED*

20.03.2021 S Stockholm – Berns *RESCHEDULED*

21.03.2021 N Oslo – Sentrum *RESCHEDULED*

01.04.2021 FIN Helsinki – Ice Hall *RESCHEDULED*

07.04.2021 P Lisbon – Coliseum *RESCHEDULED*

08.04.2021 E Madrid – La Riviera *RESCHEDULED*

09.04.2021 E Murcia – Gamma *RESCHEDULED*

11.04.2021 E Barcelona – Razzmatazz *RESCHEDULED*

12.04.2021 F Toulouse – Bikini *RESCHEDULED*

13.04.2021 F Paris – Zenith *RESCHEDULED*

14.04.2021 B Brussel – Ancienne Belgique *RESCHEDULED*

16.04.2021 UK Nottingham – Rock City *NEW*

17.04.2021 UK Glasgow – O2 Academy *RESCHEDULED*

18.04.2021 UK Bristol – Anson Rooms *RESCHEDULED*

20.04.2021 D Cologne – Carlswerk Victoria *RESCHEDULED*

21.04.2021 D Ludwigsburg – MHP arena *RESCHEDULED*

22.04.2021 D Wiesbaden – Schlachthof *RESCHEDULED*

24.04.2021 LUX Luxembourg – Den Atelier *RESCHEDULED*

25.04.2021 NL Amsterdam – AFAS Live *RESCHEDULED*

27.04.2021 UK London – Roundhouse *RESCHEDULED*

28.04.2021 UK Manchester – O2 Academy *RESCHEDULED*

An Evening With Epica – Latin America

16.12.2021 CL Santiago – Teatro Caupolican *RESCHEDULED*

18.12.2021 EC Quito, – El Teleferico *RESCHEDULED*

19.12.2021 PE Lima – Centro de Convenciones Barranco *RESCHEDULED*

Tickets und VIP Upgrades zu allen Shows gibt es auf www.epica.nl/tour

Epica sind:

Simone Simons – Vocals

Isaac Delahaye – Guitars

Mark Jansen – Guitars, Grunts, Screams

Coen Janssen – Synths, Piano

Ariën Van Weesenbeek – Drums

Rob Van Der Loo – Bass

