Epica: Enthüllen Video für akustische Version ihrer Single „Abyss Of Time“

Die niederländischen Symphonic Metal Giganten von Epica verkünden, dass ihr neues Studioalbum Omega am 26. Februar 2021 via Nuclear Blast erscheinen wird. Es ist das erste Studioalbum nach fünf Jahren. Jüngst erschien das Video zur ersten Single, Abyss Of Time, das innerhalb einer Woche bereits mehr als eine Million Mal angeklickt wurde. Heute enthüllt die Band ein Video für die akustische Version dieser Single.

Seht euch den Clip hier an:

Keyboarder Coen Janssen kommentiert: „Für unser Album Omega haben wir vier der Songs als akustische Versionen umgeschrieben. Das ist unsere Art, uns ein wenig zu entspannen, wenn wir über längere Zeit intensiv an härterer Musik gearbeitet haben. Ein bisschen runterzukommen und auszuprobieren, ob die Songs auch noch gut klingen, wenn man den Bombast raus nimmt, fühlt sich einfach gut an. Außerdem gibt es uns die Möglichkeit noch andere Musikstile neben Metal zu erforschen und so auch mal auf andere Weise kreativ zu sein, als wir es gewohnt sind. Genießt unsere erste Single ‚Abyss of Time‘ so, als würde man sie in einem Irish Pub bei einer Runde Bier unter Freunden spielen!!“

Quelle: Nuclear Blast