Epica: enthüllen Vlog zur kommenden, zweiten Singleauskopplung

Die niederländischen Symphonic Metal Giganten von Epica verkünden, dass ihr neues Studioalbum Omega am 26. Februar 2021 via Nuclear Blast erscheinen wird. Es ist das erste Studioalbum nach fünf Jahren. Jüngst erschien das Video zur ersten Single, Abyss Of Time, das innerhalb einer Woche bereits mehr als eine Million Mal angeklickt wurde.

Nun enthüllen Epica den ersten Album Trailer, in dem sie über das Video ihrer zweiten Single Freedom-The Wolves Within sprechen.

Seht euch den Clip hier an:

Keyboarder Coen Janssen dazu: „Unser neues Video Freedom erzählt die Jahrhunderte alte Geschichte des Kampfes zwischen Gut und Böse in Form einer alten Cherokee Legende. Es gefällt uns, wie das animierte Video nicht nur diese Geschichte darstellt, sondern auch all die Symbole aus der Legende und dem Epica Universum enthält! Ich kann es kaum erwarten, diesen Song live zu spielen, also lasst und den weißen Wolf in uns allen finden. Bis bald!“

Seht das Video zu Abyss Of Time hier: https://youtu.be/sTbk3SfUq9Q

Holt euch die Single digital: http://nblast.de/Epica-OmegaDSP

Abyss Of Time Schlagzeug Playthrough: https://youtu.be/Ht0qeqUMIaQ

Vorbestellungen hier: http://nblast.de/Epica-Omega

Digitaler PreSave: http://nblast.de/EpicaOmegaPreSave

Live Dates:

The Epic Apocalypse Tour 2021

w/ Apocalyptica, Wheel

01.03.2021 D Berlin – Columbiahalle

02.03.2021 D Leipzig – Haus Auensee

03.03.2021 D Hannover – Capitol

05.03.2021 CH Zurich – Komplex

06.03.2021 D Munich – Tonhalle

07.03.2021 I Milan – Fabrique

08.03.2021 CH Lausanne – Metropole

10.03.2021 HU Budapest – Barba Negra

11.03.2021 AT Vienna – Gasometer

12.03.2021 CZ Brno – Hala Vodova

13.03.2021 PL Warsaw – Progresja

14.03.2021 PL Gdansk – B90

17.03.2021 D Hamburg – Docks

18.03.2021 DK Copenhagen – Amager Bio

20.03.2021 S Stockholm – Berns

21.03.2021 N Oslo – Sentrum

01.04.2021 FIN Helsinki – Ice Hall

07.04.2021 P Lisbon – Coliseum

08.04.2021 E Madrid – La Riviera

09.04.2021 E Murcia – Gamma

11.04.2021 E Barcelona – Razzmatazz

12.04.2021 F Toulouse – Bikini

13.04.2021 F Paris – Zenith

14.04.2021 B Brussel – Ancienne Belgique

16.04.2021 UK Nottingham – Rock City

17.04.2021 UK Glasgow – O2 Academy

18.04.2021 UK Bristol – Anson Rooms

20.04.2021 D Cologne – Carlswerk Victoria

21.04.2021 D Ludwigsburg – MHP arena

22.04.2021 D Wiesbaden – Schlachthof

24.04.2021 LUX Luxembourg – Den Atelier

25.04.2021 NL Amsterdam – AFAS Live

27.04.2021 UK London – Roundhouse

28.04.2021 UK Manchester – O2 Academy

An Evening With Epica – Latin America

16.12.2021 CL Santiago – Teatro Caupolican

18.12.2021 EC Quito, – El Teleferico

19.12.2021 PE Lima – Centro de Convenciones Barranco

Tickets und VIP Upgrades zu allen Shows gibt es auf www.epica.nl/tour

ICYMI:

Studio Vlog #1: https://youtu.be/JQECj9jbQ_U

Studio Vlog #2: https://youtu.be/P8tbDNzOLSQ

Studio Vlog #3: https://youtu.be/CpUpIlelrv8

Studio Vlog #4: https://youtu.be/GMgMWthA-ps

Studio Vlog #5: https://youtu.be/ccjqVvaMTD4

Studio Vlog #6: https://youtu.be/NHy_ht95dO4

Studio Vlog #7: https://youtu.be/yX0tZD5YptQ

Studio Vlog #8: https://youtu.be/d1BYKO4w4g8

Studio Vlog #9: https://youtu.be/whLMYkwyM04

Studio Vlog #10: https://youtu.be/S-COWzMYgjo

Studio Vlog #11: https://youtu.be/X-OaN9xEscc

The Quantum Enigma B-Sides steht jetzt offiziell auf allen Streamingplattformen bereit. Diese 9 raren Tracks waren bislang nur auf physischen Editionen wie der Japanversion oder Vinyl des Albums verfügbar, doch nun können Fans sie auch auf ihrer bevorzugten Plattform wie etwa Spotify, Apple Music, Deezer oder Amazon Music streamen. Hier könnt ihr diese Epica Raritäten online streamen: https://geni.us/EpicaTQEBSides

Diese 9 Tracks sind auf dem Album zu hören:

1. Memento

2. In All Conscience

3. Dreamscape

4. Banish Your Illusion

5. Mirage Of Verity

6. Canvas Of Life“ (Akustikversion)

7. In All Conscience“ (Akustikversion)

8. Dreamscape (Akusticversion)

9. Natural Corruption (Akustikversion)

Epica sind:

Simone Simons – Vocals

Isaac Delahaye – Guitars

Mark Jansen – Guitars, Grunts, Screams

Coen Janssen – Synths, Piano

Ariën Van Weesenbeek – Drums

Rob Van Der Loo – Bass

Weitere Informationen:

www.epica.nl

www.facebook.com/epica

www.instagram.com/epicaofficial

www.twitter.com/epica

www.nuclearblast.de/epica