Epica – Omega Alive

Artist: Epica

Herkunft: Reuver, Niederlande

Album: Omega Alive

Spiellänge: 99:03 Minuten

Genre: Symphonic Metal

Release: 03.12.2021

Label: Nuclear Blast Records

Link: http://epica.nl

Bandmitglieder:

Gesang – Simone Simons

Gitarre & Growls – Mark Jansen

Gitarre – Isaac Delahaye

Bassgitarre – Rob Van Der Loo

Synth & Klavier – Coen Janssen

Schlagzeug – Ariën Van Weesenbeek

Tracklist:

Alpha – Anteludium Abyss Of Time – Countdown To Singularity The Skeleton Key Unchain Utopia The Obsessive Devotion In All Conscience Victims Of Contingency Kingdom Of Heaven Part 1 – A New Age Dawns Part V Kingdom Of Heaven Part 3 – The Antediluvian Universe Rivers – A Capella Once Upon A Nightmare Freedom – The Wolves Within Cry For The Moon – The Embrace That Smothers Part IV Beyond The Matrix Omega – Sovereign Of The Sun Spheres

War das Album Ωmega (Review hier) schon der Wahnsinn, setzen Epica mit Ωmega Alive noch einen drauf. Das am 12. Juni stattgefundene Livestreaming Konzert riss weltweit die Fans von ihren Sesseln. Konsequenterweise wird dieses phänomenale Event jetzt auch gebührend vermarktet.

Das Konzert ist nicht deckungsgleich mit dem am 26. Februar erschienenen Album. Es umfasst derer 15 Titel. Zum allerersten Mal spielten Epica neue Songs wie The Skeleton Key oder das irrwitzig monumentale Kingdom Of Heaven Part 3 live neben ihren populärsten Songs, raren Stücken, Fan-Lieblingen und großen Überraschungen. 17 Monate waren Epica nicht mehr live aufgetreten. Ihre kommende Tour wurde nunmehr auf 2023 verschoben.

Also bleibt dem geneigten Live-Fan nur der Kauf eines der Ωmega Alive-Erzeugnisse. Dieses monumentale Live-Erlebnis ist eh nicht reproduzierbar. Auf zwei hintereinanderliegenden Bühnen performten 75 Künstler und Crewmitglieder dieses ultimative Musik-Monument. Exklusiv für das Event angefertigte Videos und grafische Effekte, spektakuläre Pyroeinlagen, Regen, Tänzer und Schauspieler – all das trug zu der cineastischen Pracht der Show bei. Die Fans aus über 100 Nationen lösten Streaming-Tickets, um das größte Konzert in der bisher 19-jährigen Geschichte der Band zu sehen.

2002 wurden Epica von Marc Jansen nach seinem Weggang bei After Forever ins Leben gerufen. Seitdem steigern sie sich von Veröffentlichung zu Veröffentlichung. Dies alles gipfelt in diesem einmaligen Megaprojekt, von dem sie sagen, dass man alles Erträumte verwirklicht hat. Hier wurden Möglichkeiten geschaffen, ohne auf Portierbarkeit für spätere Liveauftritte nachdenken zu müssen.

Nach Alpha – Anteludium, dem Einstiegsintro von Ωmega, legen sie wie auf dem Album mit Abyss Of Time – Countdown To Singularity in die gut 100 Konzertminuten los. Der Song ist wahrscheinlich der Beste der Bandgeschichte. Es folgt noch chronologisch The Skeleton Key, bevor der Ωmega-Pfad verlassen wird. Natürlich dominiert Simone Simons mit ihrem glockenklaren Gesang das Geschehen. Orchester und Chor, das „Böse“, vertont durch das Gegrowle Mark Jansens, bauen stets einen musikalischen Bogen zwischen dem Symphonischen und dem Metal. Für die Aufnahmen zu Ωmega konnte man das Prague Philharmonic Orchestra gewinnen. Wer die Künstler bei dem Liveereignis sind, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Mir lag leider nur ein digitales Album ohne Booklet oder Ähnlichem vor. Erwähnenswert wären das Orchester und der Chor allemal. In dem abschließenden Track Omega – Sovereign Of The Sun Spheres, der nicht nur durch ein progressives Riffing und einen begnadeten Refrain auffällt, beschließen sie dieses Meisterwerk mit einem großen Finale, in dem sie eine großartige Darbietung abliefern.

Neben Stream und Download der Audiofiles könnt ihr euch hier die physikalischen Versionen eurer Wahl sichern: http://nblast.de/Epica-OmegaAlive. Es stehen folgende Formate zur Auswahl:

Ωmega Alive Formate:

– BluRay+DVD

– 2CD Digipak

– Boxset inkl. CD-Version des Earbooks, 5x 10“ Picture Vinyl (Zoetrope Vinyl)

– Earbook inkl. DVD+BluRay+3LP (hellgrünes Vinyl)

– Earbook inkl. DVD+BluRay+2CD

– 3LP im Trifold inkl 2 Lyricsheets:

• Schwarz

• Sonnengelb (NB mailorder and Großhandel exklusiv)

• Clear + grün und schwarze Splatter (NB Mailorder exklusiv)

• Glow in the dark (Band store exclusive)

• Clear + weiß marbled (EMP exklusiv)

• Weiß mit gelb + schwarz splatter (NL + BE exklusiv)

– 2CD/BluRay (USA exklusiv)

– 2CD/DVD (Mexiko und Brasilien exklusiv)

Aus dem Konzert wurde Unchain Utopia mit der ultimativen Feuershow vorab veröffentlicht.