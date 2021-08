Erdling: veröffentlichen zweite Single „Rabenherz“ aus dem kommenden Album „Helheim“ samt Visualizer-Video

Nach ihrem ersten Output Fimbulwinter, in welchem das Quartett sich mit der Soundtrack-Sängering Julie Elven verbündete, schlagen Erdling mit ihrem Nachschlag Rabenherz wieder die misanthropen Töne an, die man bereits vom Vorgängeralbum kennt.

“Rabenherz ist der Ausdruck tief empfundener Wut und Frustration darüber, wie der zwischenmenschliche Umgang verkommen ist. In all den maßlosen, teils unsachlichen Diskussionen der letzten Monate haben viele Menschen ihr wahres Gesicht entblößt: in den wenigsten Debatten geht es um das Gemeinwohl, sondern viel mehr um’s Rechthaben. Ruhig schlafen zu können, weil man es dem anderen gezeigt hat.

Dabei ist das große Ganze viel, viel wichtiger. Sachlichkeit, Höflichkeit, Empathie … all diese Eigenschaften habe ich bei den wenigsten Menschen gefunden. Am Ende ist jeder nur bei sich selbst und seinem Mikrokosmos.

Die Raben sind keine Unheilsbringer – sie saugen nur das Geschehene auf und berichten es dem Göttervater, der darauf Gericht hält. Das Unheil in diesen Tagen ist jedoch groß – und die Raben haben viel über die Menschen zu berichten. Wer den Raben im Herzen trägt, der wird die wahren Absichten seiner Mitmenschen erkennen. Letztlich geht es unterhalb der ganzen Bildhaftigkeit um meine Eindrücke über die menschliche Gesellschaft als solche – und dass ich sie als verloren erachte”, so Sänger Neill über den Song, der gleichzeitig der Opener des fünften Albums sein wird.

Song Credits:

Music: Nils Freiwald, Chris Harms, Benjamin Lawrenz

Text: Nils Freiwald, Daniel Schulz

Produced by Chris Harms, Benjamin Lawrenz

Erdling – Helheim Tour 2022

+ Special Guest Soulbound

04.03. – Erfurt – From Hell

05.03. – Magdeburg – Factory

06.03. – Bremen – Tower

09.03. – München – Backstage

10.03. – Leipzig – Hellraiser

11.03. – Bochum – Rockpalast

12.03. – Hameln – Sumpfblume

13.03. – Berlin – Frannz Club

18.03. – Lindau – Club Vaudeville

20.03. – Weinheim – Café Central

*Tickets gibt es bei allen bekannten VVK-Stellen*

Erdling Line-Up:

Vocals & Programmings – Neill Freiwald

Guitars – Neno Djento

Bass – Rob Hahn

Drums – Chris Schäfer

