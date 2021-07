Erdve: veröffentlichen dritten Track des kommenden Albums „Savigaila“

Das experimentelle Sludge-Outfit Erdve veröffentlicht jetzt den dritten Track ihres kommenden Albums! Das litauische Savigaila wird am 23. Juli 2021 weltweit veröffentlicht. Hört euch den brandneuen Track Pragulos an, um einen Vorgeschmack auf die Veröffentlichung zu bekommen:

Erdves Kommentar: “Im Video zum Song Pragulos (dt. Wundliegen) geht es darum, den Schlüssel für die eigene persönliche Bedeutung zu finden, sich in jemanden zu verwandeln, der man schon immer sein wollte und sich von dogmatischen gesellschaftlichen Strukturen und deren auferlegten Regeln zu befreien. Erst wenn man die bestehenden Dogmen von Gesellschaft, Religion und Politik verleugnet, ist man in der Lage, sein wahres Selbst zu finden und die Realität zwischen Wissen und Aberglauben zu erfassen. Pragulos ist eines der essenziellsten Stücke des kommenden Albums, ein notwendiger Ausgleich für die ängstliche Wall of Sound.“

Savigaila kann HIER vorbestellt werden.

Erdve haben bereits das Artwork und die Details zum Album Savigaila enthüllt.

Savigaila Tracklist:

1. Lavondėmės

2. Smala

3. Votis

4. Betonas

5. Pleura

6. Bendrystė

7. Sugretinimas

8. Pragulos

9. Savigaila

10. Skilimas

11. Takoskyra

Verfügbare Formate:

Digital

CD-Digipack

12″ Vinyl Gatefold Schwarz

12″ Vinyl Gatefold Crystal Clear & Black Marbled (250 Exemplare)

Zermalmender Wahnsinn tropft auf Savigaila atmosphärisch aus jeder Ritze und experimentiert mit Elementen aus Hardcore, Sludge und Black Metal.

Als sich Erdve 2016 in der litauischen Hauptstadt Vilnius gründeten, hatte die Band eine klare ästhetische Vision, einen einzigartigen Heavy-Sound zu kreieren, der mit Elementen aus Hardcore, Sludge und Black Metal experimentiert – aber nicht an ungeschriebene „Regeln“ dieser Genres gebunden ist. Die Mitglieder von Erdve waren bereits in ihrer lokalen Szene aktiv und spielten in verschiedenen Bands wie Nyksta, Sraigės Efektas und Spirale. Eine selbst produzierte Tapeversion ihres Debüts machte in Underground-Kreisen die Runde und den Litauern wurde die seltene Ehre zuteil, aufgrund ihrer musikalischen Stärke und überzeugenden Qualität direkt aus dem berüchtigten Demo-Stapel herausgeholt zu werden.

Die Kernideen hinter Erdve werden durch tiefgreifende Reflexion über Konzepte wie häusliche Gewalt, äußerst abscheuliches Verhalten, Verbrechen gegen die Menschheit und Extremismus in Lyrics, Visuals und Sound umgesetzt. Ihr Debütalbum Vaitojimas, das 2018 bei Season Of Mist erschien, lieferte genau das!

Das neue Werk Savigaila, was übersetzt so viel wie Selbstmitleid bedeutet, dreht sich um die Überwindung der Erstarrung in den großen Herausforderungen der verunsichernden Realität und darum, sie so zu akzeptieren, wie sie sind. Bedauern, Neid, Selbstachtung, Liebe, Fürsorge und Zweisamkeit. Vom völlig verständlichen bis zum unvernünftigsten Sinn. Diese Idee wird von Erdve auf dem kommenden zweiten Album der Band in Melodien, Rhythmus und Sound umgesetzt.

Aber täusche dich nicht, Erdve haben diese Melodien erfolgreich in eine neue, nervenaufreibende Wahrnehmung des Lebens umgewandelt und mit Savigaila wirst du vielleicht feststellen, dass das Leben zu genießen, völlig unglaubwürdig sein kann …

Begleitet Erdve auf ihrer nächsten Reise in die baltische Dunkelheit!

Produzent / Tontechniker: Vaidotas Darulis, selbst produziert

Mixing-Studio und Toningenieur: Vaidotas Darulis, selbst produziert

Mastering-Studio und Toningenieur: Vaidotas Darulis, selbst produziert

Künstler des Coverartworks: Vaidotas Darulis

Erdve Line-Up:

Vaidotas Darulis – Gitarre, Gesang, Aufnahmen, Visuals

Valdas Voveraitis – Schlagzeug, Visuals

Karolis Urbanavičius – Bass, Klavier

Erdve online:

