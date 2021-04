Escape – Fire In The Sky

Als ich in unserem Promopool blätterte, blieb ich bei Escape hängen. In meinen Jugendzeiten gab es schon einmal eine britische Melodic Rock Band dieses Namens. Also mal kurz den Gockel befragt und siehe da: Es ist die gleiche Band mit einem Comeback!

Comeback bedeutet ja eigentlich auch, dass neues Material zu Gehör gebracht wird. Escape gehen einen anderen Weg. Da die Besetzung bis auf Vince O’Regan, der in der Zwischenzeit bei Bob Catley, Legion und Arabia mitgewirkt hat, neu ist, wurde hier altes Material in ein neues Gewand gesteckt. Alle elf Songs dieses dritten Escape Albums stammen aus früheren Veröffentlichungen. Zum Teil über dreißig Jahre alt, bekommen die Songs mit neuen Drums, Bässen und Vocals sowie Remixen und Remastern von Originalparts einen modernen Anstrich. Zwei Tracks, Blinded By A Lie und Walk On Water stammen aus Bob Catleys 2006er-Soloalbum Spirit Of Man. Vier weitere Tracks (Lost And Found, Coming Home, Restless Heart, Borderline) stammen aus dem Escape Album Borderline von 2013. Der größte Block von fünf Titeln stammt von der Vince O’Regan Soloveröffentlichung Temptation von 2014. Die Songs Temptation, Something To Believe In, Restless Heart, Heroes In The Night sowie der Titeltrack Fire In The Sky bekommen nun eine neue Interpretation. Fire In The Sky soll nach Angaben des deutschen Labels AOR Heaven nur das Schaufenster für das neue Line-Up und ein Sprungbrett für ein neues Album sein. Fire In The Sky wurde im Lockdown bei jedem einzeln zu Hause aufgenommen. Die Jungs haben das Material dann zu Paul Twohig zum Mischen und Mastern in die Pro2 Studios Castleford geschickt. Das brandneue Album befindet sich bereits in der Schreibphase. Pläne für ein Erscheinen sind jedoch noch nicht bekannt.

Und wie sind sie nun, die alten Schinken? Restless Heart ist eine langsame Mitgrölballade. Diesen Song blende ich mal aus. Der Rest ist alles andere als Old School! Ich kann gar nicht anders, als das Gesamturteil „Hervorragend“ zu verteilen. Druckvolles Drumming wie in Coming Home, herrliche Gitarrensoli wie in Something To Believe In und eingängige, melodiöse Riffs prägen diese Scheibe. Der Titelsong Fire In The Sky plätschert fast fünf Minuten so dahin. Die anderen Songs enden nach dieser Zeit alle, hier geht jedoch dann plötzlich die Post ab. Ein Gitarrensolo, das auf jedes Power Metal Album passt, mischt sich in die eingängigen Melodien. Natürlich erfinden die fünf alten Herren den Melodic Rock nicht neu, hauchen angestaubten Songs aber ein neues, modernes Leben ein. Faszinierend, was mit Aufnahmen im stillen Kämmerlein so alles möglich ist. Eingängige Textzeilen runden das Gesamtbild ab. Eine Scheibe für alle Lebenslagen. Da zeigt sich die Erfahrung der Protagonisten, denn die sind natürlich schon so lange im Geschäft, wie einzelne Songs alt sind.

AOR Heaven setzt leider nicht so auf Vinyl. So wird dieses Album nur auf CD und in den digitalen Kanälen erscheinen.