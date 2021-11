Ethereal Shroud: Details zum antifaschistischen Album „Trisagion“

Das britische atmosphärische Black-Metal-Projekt Ethereal Shroud kehrt endlich mit einem neuen Album zurück! Mastermind Joe Hawker hat angekündigt, dass das neue Album Trisagion heißt und am 10. Dezember erscheinen wird!

Fast sieben Jahre nach der Veröffentlichung ihres Debüts They Became The Falling Ash, hat das neue Album eine starke antifaschistische und antiindoktrinierende Botschaft. Trisagion ist ein Black-Metal-Album bestehend aus drei Songs mit einer Gesamtlänge von 77 Minuten, bestehend aus intensiven Emotionen und einer unerbittlichen Wut. Zwischen Death / Doom und Beerdigung Doom-Passagen von Bands wie Mourning Beloveth und Bell Witch und dem massiven und grandiosen Black Metal von Wolves In The Throne Room und Summoning ist diese Album nur für diejenigen gedacht, die bereit sind, sich voll und ganz seiner Botschaft zu widmen.

Das Artwork stammt von Phil Lang.

Trisagion Tracklist:

1. Chasmal Fires

2. Discarnate

3. Astral Mariner

4. Lanterns (Bonustrack nur für physisches Format)

Das Album wurde im Heimstudio von Hawker in Sheffield (England) aufgenommen. Das Schlagzeug wurde im Homestudio von John Kerr aufgenommen und von Spenser Morris eingefangen. Reamping von Jamdek Studios in Chicago, während Spenser Morris das Album in seinem Heimstudio gemischt und gemastert hat.

Viele Fans bestellen bereits vor und hinterlassen positive Kommentare zu diesem Album.

Ethereal Shroud Bandcamp (streaming, download)

Northern Silence Productions Bandcamp (DigiCD limitierte Auflage – 61 Exemplare von 1000 übrig)

Line-Up:

Joseph Hawker – Gitarre, Gesang, alle Lieder und Songwriting, Songtexte, Arrangements

Richard Spencer (Ba’al) – Bass, Viola

John Kerr (Marsh Dweller, Pyrithe, Vit, Seidr) – Schlagzeug

Shannon Greaves – Guest (Gesang in Chasmal Fires)

Ethereal Shroud online:

https://www.facebook.com/etherealshroud

https://etherealshroud.bandcamp.com/