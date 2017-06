Am 14. Juli werden Metal Blade zum ersten mal überhaupt den Magnum Opus von EVERGREEN TERRACE – ‚Wolfbiker‚ – auf Vinyl veröffentlichen! Das Album wurde ursprünglich fast auf den Tag genau vor zehn Jahren erstveröffentlicht, seinerzeit aber nur auf CD. Der Release kommt pünktlich zur europäischen Sommertour der Band in die Läden!

‚Wolfbiker‚ wird in diesen Konfigurationen erhältlich sein:

• Black vinyl (EU exclusive)

• Orange-brown marbled vinyl (EU exclusive – ltd. 200)

• Lilac marbled vinyl (EU exclusive – ltd. 100)

• Golden marbled vinyl (US exclusive – ltd. 300)

Die Pre-Order ist ab sofort verfügbar und zwar direkt bei EMP oder über unseren ebay-store!

EVERGREEN TERRACE werden nächsten Monat nach Europa übersetzen, um eine knackige Sommertour zu spielen.

21/07/17 DE – Dieburg – Traffic Jam Open Air

22/07/17 DE – Hannover – Musikzentrum

23/07/17 DE – Erfurt – From Hell

24/07/17 DE – München – Free & Easy

25/07/17 AT – Wien – Arena

26/07/17 CZ – Brno – Meldoka

27/07/17 DE – Dresden – Scheune

28/07/17 DE – Essen – Nord Open Air

29/07/17 DE – Bausendorf-Olkenbach – Riez Open Air

30/07/17 DE – Berlin – Bi Nuu

‚Wolfbiker‚ Tracklisting

01. Bad Energy Troll

02. High Tide Or No Tide

03. Wolfbiker

04. Chaney Can’t Quite Riff Like Helmet’s Page Hamilton

05. Where There Is Fire We Will Carry Gasoline

06. Rip This!

07. Starter

08. To The First Baptist Church Of Jacksonville

09. Rolling Thunder Mental Illness

10. The Damned

Quelle: www.metalblade.com

