Am 14. Juli werden die norwegischen Death Metaller EXECRATION ihr neues Album ‚Return To The Void‚ via Metal Blade Records in die Umlaufbahn schießen.

Heute veröffentlicht die Band einen weiteren Song von ‚Return To The Void‚. Bitte surft zu youtube.com, um euch den Albumopener ‚Eternal Recurrence‘ anzuhören!

EXECRATION über die Nummer: „Eternal Recurrence ist der Opener von ‚Return To The Void‚, er wird dich ergreifen und direkt ins Weltall schleudern, zurück zur Erde befördern und dich auf einen Trip durch antike Höhlen und den Friedhof deines Verstandes führen. Der Song war einer der ersten, die wir für ‚Return To The Void‚ geschrieben haben und hat die Richtung für den Rest des Albums vorgegeben.“

Surft danach zu metalblade.com/execration, um euch das Video zur ersten Single ‚Return To The Void‚ anzusehen! Unter der gleichen Adresse könnt ihr das Album als Digi-CD oder auf Vinyl vorbestellen.

„Es ist unser bisher kompaktestes Album und enthält kürzere, tightere Kompositionen“ meinen EXECRATION über ‚Return To The Void‚. „Es ist eingängig, dennoch komplex, proggig und gleichzeitig intensiv. Nach zwei Doppel-LPs bestand unser erstes Ziel darin, schneller auf den Punkt zu kommen, aber die alte Dynamik zu behalten. Beim Schreiben achteten wir besonders darauf, die Songs auf ihren Kern zu reduzieren, was man jetzt deutlich hören kann, denn das Album wartet zu keiner Sekunde mit Leerlauf auf.“ 42 Minuten eignen sich perfekt fürs Vinylformat. Das Album ist ein Parforceritt durch Thrash, Death, Black und sogar traditionellen Heavy Metal mit schnellen wie langsamen Parts sowie den für Execration typischen Stimmungs-, Tempo- und Atmosphärenwechseln.

„Wie zuvor wollten wir das Feeling einer Liveperformance wiedergeben, weshalb die Grundspuren (Drums, Guitars, Bass) live in unserem Osloer Proberaumstudio an einem einzigen Wochenende mitgeschnitten wurden. In den folgenden Wochen kamen Vocals, Synthesizer und Effekte hinzu, wobei uns Andreas Tylden (One Tail, One Head/Altaar) unterstützte. Dann übernahm Tom Kvålsvoll von Kvålsonic Labs den Mix und das Mastering.“ Thematisch setzt sich die Scheibe mit dem Weltall, Träumen und philosophischen Betrachtungen über Zeit und Raum auseinander. Die sieben Stücke und zwei Instrumentalsongs sind von den Geheimnissen des Universums durchdrungen, was das Textliche bzw. das Konzept betrifft, aber auch die Musik selbst. Dieses Thema unterstreicht das prachtvolle Artwork von Zbigniew M. Bielak zusätzlich.

‚Return To The Void‚ Tracklisting

01. Eternal Recurrence

02. Hammers of Vulcan

03. Nekrocosm

04. Cephalic Transmissions

05. Blood Moon Eclipse

06. Unicursal Horrorscope

07. Through the Oculus

08. Return to the Void

09. Det Uransakelige Dyp

EXECRATION line-up:

Cato Syversrud – Drums

Christian Johansen – Guitar / Vocals

Jørgen Maristuen – Guitar / Vocals

Jonas Helgemo – Bass

