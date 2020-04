Extrabreit veröffentlichen neuen Titel aus dem #StayAtHome

Heute am 1. April (kein Aprilscherz!) veröffentlichten Extrabreit überraschend um 18:15 Uhr einen neuen Song.

Bei YouTube gab es die Videopremiere von Und Über Uns Der Himmel – ein kleines Durchhaltelied in der bleiernen Zeit und Trostpflaster für deren Fans für die abgesagten Shows. Es handelt sich um ein Lyric-Video (siehe unten). Der Song ist ein Hans Albers-Cover von 1947 und wurde bereits auch von Udo Lindenberg besungen.

Der Track ist bis auf Weiteres auch auf der Homepage der Breiten (https://www.die-breiten.de/) als Download in mp3 und wav verfügbar. Wir stellen euch die Links hier auch noch einmal zur Verfügung.

Unten das Dateiformat wählen, dann Mausklick rechts und „Ziel speichern unter“.

Die Veröffentlichung ist natürlich verbunden mit Wünschen der Breiten an ihre Fans, die wir natürlich auch im Wortlaut wiedergeben: „Haltet durch, bleibt gesund und träumt von der Zukunft!“

Download:

Und über uns der Himmel.mp3 [MP3 3.8 MB]

Und über uns der Himmel.wav [WAV 46.0 MB]