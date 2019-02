Am 5. April werden die legendären multinationalen Thrasher von Exumer ihren fünften Longplayer Hostile Defiance via Metal Blade Records veröffentlichen.

Hostile Defiance bietet genau das, was sein Titel suggeriert: 42 voll auf die Zwölf gehende Minuten, in denen die Thrasher sich zu keiner Sekunde zügeln, sondern auf ihre unvergleichliche Art die Hölle losbrechen lassen. Dies geschieht allerdings auf abwechslungsreichere und dynamischere Art als jemals zuvor „Wir wollten uns klanglich weiterentwickeln, melodischer werden und rhythmisch vielfältiger“, erklärt Sänger Mem von Stein. „Wir gehen jetzt wesentlich mutiger vor, indem wir uns bemühen, mit einem Sound relevant zu bleiben, der in der heutigen Thrash-Szene für sich selbst stehen kann, ohne banal oder verkrampft retro zu wirken. Außerdem sollen unsere Hörer nicht davon ausgehen, dass wir ständig ein und dasselbe Feeling und Tempo verwenden oder nur eine Gangart kennen.“

Einen Vorgeschmack auf das Album bietet die erste Single Hostile Defiance. Das Video zum Titeltrack stammt vom international anerkannten Coverkünstler Costin Chioreanu (At The Gates, Voivod, u.v.m.), der auch das Cover und Layout für Hostile Defiance erschaffen hat.

Ihr könnt Hostile Defiance in den nachstehenden Formaten unter metalblade.com/exumer vorbestellen:

— ltd. digipak-CD w/2 bonus tracks

–180g black vinyl (EU exclusive)

–orange red marbled vinyl (EU exclusive – limited to 400 copies)

–red-brown/black marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

–pale blackberry marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

–orange-black color in color + red splattered (EU exclusive – limited to 120 copies)

–white / blue marbled vinyl (EU exclusive – limited to 100 copies)

–clear/red & black splattered vinyl (US exclusive – limited to 120 copies)

Für Hostile Defiance haben Exumer zum dritten Mal mit Produzent Dennis Koehne (Sodom, Melechesh) gearbeitet, der die Aufnahmen in Studios in Dortmund und Frankfurt betreute. Die Sessions mit ihm waren geprägt von einer „rundum extrem positiven Stimmung und starken Arbeitsmoral, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.“ Die Band möchte das Album aggressiv auf Tour bewerben und beginnt ihre Reise zum Veröffentlichungstermin in Europa. In diesem Zug wird sie so viele Länder abklappern, wie sie kann. „Unser Ziel lautet ganz einfach: Exumer als eine der führenden deutschen Thrash-Combos etablieren, die in den 80ern anfing und die Fackel in die 20er des neuen Jahrtausends weiterträgt.“

Hostile Defiance Tracklisting:

1. Hostile Defiance

2. Raptor

3. Carnage Rider

4. Dust Eater

5. King’s End

6. Descent

7. Trapper

8. The Order of Shadows

9. Vertical Violence

10. Splinter

11. He’s a Woman – She’s a Man (Scorpions-cover; cd-bonustrack)

12. Supposed to Rot (Entombed-cover, cd-bonustrack)

Exumer werden um den Termin der Albumveröffentlichung durch Europa touren und dabei einige neue Songs am Start haben. Selbstredend kommen die Bandklassiker nicht zu kurz!

Exumer European Hostilities 2019

29/03/19 NL – Drachten – Iduna

30/03/19 DE – Hamburg – Bambi Galore

31/03/19 DE – Essen – Turock

02/04/19 FR – Montpellier – Secret Place

03/04/19 ES – Irun – Sala Tunk

04/04/19 ES – Valladolid – Porta Caeli

05/04/19 ES – Pamplona – Sala Totem

06/04/19 ES – Oviedo – Sir Laurens

07/04/19 ES – Madrid – We Rock

09/04/19 ES – Granada – Salal Planta Baja

10/04/19 ES – Sevilla – Sala Even

11/04/19 ES – Malaga – Sala Trinchera

12/04/19 ES – Murcia – Sala Gramma

13/04/19 ES – Castellon – Burbuja

14/04/19 ES – Barcelona – Sala Sidecar

Exumer Summer Tour

07/06/19 DE – Mühlteich – Chronical Moshers Festival

08/06/19 DE – Berlin – BiNuu

09/06/19 DE – Oschersleben – Rock & Metal Dayz

21/06/19 DE – Gardelegen – Metal Frenzy

22/06/19 DE – Büssfeld – M.i.s.e. Open Air 2019

09/08/19 PT – Lisboa Vagos – Metal Festival

10/08/19 CZ – Jaromer – Brutal Assault

More t.b.a.

Exumer Line-Up:

Mem V. Stein – Vocals

Ray Mensh – Guitars

T. Schiavo – Bass

Matthias Kassner – Drums

Marc B. – Guitars

http://www.exumer.de

http://facebook.com/exumerofficial

http://twitter.com/exumerofficial

https://www.instagram.com/exumerofficial

