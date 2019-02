Die blackended Death Metaller von Godskill haben einen brandaktuellen Videoclip zum Song Ungodly Is The Flesh veröffentlicht! Der Song stammt vom aktuellen Album The Gatherer Of Fear And Blood welches seit November im Handel ist. Gedreht wurde der Clip im Dezember und Januar auf Burg Helfenberg bei Ilsfeld unter Mithilfe des Schadda Wesa e.V. einer Fasnetgruppe, die die Dämonen und dunklen Feen im Video spielen und auch die entsprechenden Masken und Kostüme bereitgestellt haben. Zitat der Band zum winterlichen Videodreh: »Es war scheißekalt und wir sind fast erfroren«