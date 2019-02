Die aus Los Angeles stammende US-amerikanische Heavy / Power-Metal-Legende Steel Prophet ist zurück mit ihrem neuen Werk The God Machine, das am 26. April über ROAR! Rock Of Angels Records erscheint!

Steel Prophet geben das VÖ-Datum und die Tracklist ihres kommenden Albums The God Machine bekannt! Fünf Jahre nach dem Erscheinen ihres letzten Longplayers Omniscient rekrutierte die Band den All-Star-Heavy-Metal-Sänger / Produzenten R.D. Liapakis von Mystic Prophecy / Devil’s Train und seine einzigartigen Gesangsfähigkeiten, die perfekt zu den Songs auf The God Machine passen. Liapakis ist nicht nur der Mann hinter dem Mikrofon, da er neben Steve Kachinsky auch für das Songwriting und den Produktionsprozess des Albums verantwortlich ist. The God Machine wird durch ROAR! Rock of Angels Records physisch und digital am 26. April 2019 veröffentlicht.

Hier kann das Album als limitierte Digipak-CD (inkl. Logo-Patch) und limitiertes Red/Black-Splatter-Vinyl (500 Exemplare weltweit) vorbestellt werden:

http://bit.ly/sp-tgm-roar

http://bit.ly/sp-tgm-mm

Die Stimme von R.D. Liapakis klingt zäh, bluesig und kräftig mit großer Reichweite, Kraft und Stil. Die hohen Töne kommen mühelos, und der Lead-Gesang lädt zum Aufstehen und Mitheulen ein. Die Drums klingen massiv und kombinieren perfekt das Old-School-Gefühl, das in klassischen Heavy Metal-Alben zu finden ist, sind aber gleichzeitig frisch und auf dem neuesten Stand. Die Gitarrenarbeit klingt wie alle heiligen Spuren der Heavy-Metal-Klassiker, mit schnellen Licks und wütenden, melodischen Riffs und Soli, die von fetten Basslines ergänzt werden. Alle Instrumente verschmelzen zu einer großartigen Kombination, die die erstaunlichen Gesangslinien hervorhebt. Jeder Song ist eine wahre Freude, und Elemente des Thrash, Doom und sogar einige Scorpions-Melodien sind im US Power Metal der Band zu finden. Wer den Geist des Heavy Metal lebt und atmet, wird von The God Machine in seiner Gesamtheit überrascht sein. Produziert von Steve Kachinsky und R. D. Liapakis (Mystic Prophecy, Devil’s Train, Suicidal Angels, Firewind, Eldritch, Silius, FireForce uvm.). Gemischt und gemastert vom Gewinner des „Best Producer 2017 Heavy Music Award“, Henrik Udd, in den Henrik Udd Recording Studios (Architects, Bring Me The Horizon, Hammerfall, Powerwolf usw.), der The God Machine einen sauberen, aber brutal schweren Hintergrund verleiht. Das Album beginnt mit einem Paukenschlag, dem Titelsong The God Machine mit aggressiven Rhythmen, schnellem Riffing und eingängigen Arena-Chören, die den Boden für Crucify bereiten, das zusammen mit Dark Mask / Between Love And Hate den Hörer zurück zu den besten NWOBHM-Jahren katapultieren wird, während Thrashed Relentlessly die Definition von US-Power-Metal-Riffing darstellt! Tracks wie Damnation Calling und Lucifer / The Devil Inside erinnern an das gewaltige Headless Cross der Tony Martin-Ära von Black Sabbath. Die multidimensionale, aber dennoch klassische Heavy-Metal-Ausrichtung des Albums wird dem Hörer letztendlich enthüllt, sobald die Power-Ballade Buried And Broken einsetzt. The God Machine ist ein hochwertiges Metal-Album, das zu einem sofortigen Klassiker in Steel Prophets Katalog avancieren wird.

The God Machine Tracklist:

1. The God Machine

2. Crucify

3. Thrashed Relentlessly

4. Dark Mask / Between Love And Hate

5. Damnation Calling

6. Soulhunter

7. Buried And Broken

8. Lucifer / The Devil Inside

9. Fight, Kill

10. Life = Love = God Machine

Steel Prophet sind:

R.D. Liapakis – Lead & Background Vocals (Mystic Prophecy, Devil’s Train)

Steve Kachinsky – Lead & Rhythm Guitar, Keyboards

Jon Paget – Lead Guitar

Vince Dennis – Bass (Body Count, ex-World in Pain, ex-Dia de los Muertos, ex-Tourniquet, ex-Prong (live), ex-Obscene Gesture)

John ‘JT’ Tarascio – Drums

https://www.facebook.com/SteelProphet/

http://roar.gr

