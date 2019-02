Liebe Full Force Freund*innen,

hört Ihr’s donnern? Da rauschen jetzt noch mal sieben neue Full Force Bands heran. Wir erhöhen auf 52 Bands und präsentieren den lange ersehnten Auftritt von While She Sleeps beim 26. Full Force Festival vom 28.-30. Juni 2019 auf der Eiseninsel von Ferropolis!

Vielleicht haben es manche von Euch schon bemerkt: Wir haben einfach mal die Zahl der Bands im Line-Up auf 52 erhöht und zwar mit richtig guten – all killers, no fillers! Da wären zum Beispiel While She Sleeps, die 2017 ihrem ersten Full Force Auftritt entgegenfieberten, als das Unwetter und damit die unweigerliche Absage kam.

Oder Beartooth, die viele von Euch unbedingt ein weiteres Mal sehen wollten und die mittlerweile reichlich Songs aufgehäuft haben, die gerade live ein großer Spaß werden dürften. Oder die Frenchcore-Wizards Landmvrks, die in der ihnen eigenen Art die Szene unseres Nachbarlandes repräsentieren werden. Oder die Vertreter eines düsteren und harten Sounds – Chicagos großartigste Newcomer Harms Way. Metalcore aus Gelsenkirchen mit Any Given Day und das progressive Post-Metal-Kollektiv The Ocean.

Aber auch für Liebhaber des guten alten New York Hardcore ist was dabei: Billy Graziadei, der ehemalige Gitarrist und Sänger von Biohazard kommt mit seiner Soloband und spielt erstmals als Billybio bei uns!

Sieben weitere Acts, die das 2019er Line-Up abrunden und zu einem mächtigen Package werden lassen!

Hier nochmal alle bislang bestätigten Acts des Full Force 2019 in alphabetischer Reihenfolge:

Alcest, Amorphis, Animals As Leaders, Annisokay, Any Given Day, Arch Enemy, At The Gates, Bad Omens, Batushka, Beartooth, Behemoth, Billybio, Black Peaks, Bleeding Through, Bury Tomorrow, Cane Hill, Cannibal Corpse, Carach Angren, Crystal Lake, Flogging Molly, Harakiri For The Sky, Harm`s Way, Ignite, Infected Rain, Jinjer, Kadavar, Knorkator, Lamb Of God, Landmvrks, Limp Bizkit, Malevolence, Mambo Kurt, Mantar, Massendefekt, Municipal Waste, Orange Goblin, Our Last Night, Parkway Drive, Polaris, Power Trip, Sick Of It All, Sondaschule, Terror, TesseracT, The Amity Affliction, The Ocean, Turnstile, While She Sleeps, Whitechapel, Wolfheart, Walking Dead On Broadway, Zeal & Ardor

Eure Full Force Crew

Hier bekommt ihr eure Tickets!

Kommentare

Kommentare