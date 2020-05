Fairyland: veröffentlichen neue Single

Aufgenommen und gemischt wurde das kommende Album von Willdric Lievin, das Mastering übernahm Damien Rainaud. Das Coverartwork wurde von Gonzalo Ordóñez Arias (a.k.a. Genzoman) gestaltet, Jan Yrlund (Darkgrove Design) übernahm die Bookletgestaltung.

Hier kann man Osyrhianta bereits vorbestellen » https://lnk.to/osyrhianta

Fairyland – Osyrhianta

1. The Age Of Birth

2. Across The Snow

3. The Hidden Kingdom Of Eloran

4. Eleandra

5. Heralds Of The Green Lands

6. Alone We Stand

7. Hubris Et Orbis

8. Mount Mirenor

9. Of Hope And Despair In Osyrhia

10. The Age Of Light

https://www.facebook.com/Groupe.Fairyland.Officiel

https://spoti.fi/3dbkctp