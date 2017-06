Die schwedische Power Metal Band FALLEN MANKIND stellt mit dem martialischen Lyric-Video „Pheonix Rise“ einen weiteren neuen Song vom Album „Bleak Ocean“ vor, das am 16.06.2017 über Dr. Music Records erscheint. Mit diesem außergewöhnlichen Clip zur wahren Dark Heavy Metal Hymne können sich Metalheads mit Faible für traditionelle Klänge der Marke Armored Dawn, Nocturnal Rites oder Bloodbound bestens auf das Album einstimmen. Frontmann Mats Hedfors samt seinen beiden Gitarristen Tommy Böckert und Robert Karlsson (Misericordia, Wardenclyffe), sowie Kardac Cidh (Ex-Warhammer) am Bass und Kent Jonander (Reduced To Ashes) am Schlagzeug zeigen was sie drauf haben und belegen damit, dass sie nicht vor den genannten Bands zurückstecken müssen. Ihr düsterer Heavy Metal hat im feurig heißen Lyric-Video mit seiner dunkel melancholischen Alptraum-Szenerie voller kriegerischer Bilder das passende digitale Gewand bekommen. Überzeugt euch am Besten selbst von der kämpferischen Message und lasst die Haare fliegen: https://youtu.be/MFHTw0XON5k

Die zehn Songs auf FALLEN MANKINDs abwechslungsreichen Debütalbum „Bleak Ocean“, das von Daniel Gese in den Realtime Record Studios (Bloodlust, Casanovas, Satana) gemischt und gemastert wurde, strotzen vor kraftvollen Riffs, energischem Schlagzeugspiel und Mats Hedfors herausragender Stimme, die selbst die höchsten Töne trifft. In den Lyrics prangern die Schweden den gegenwärtigen desolaten Zustand der Welt, wo Korruption, Egoismus und fehlgeleiteter Fanatismus vorherrschen an.

