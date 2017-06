Die schwarzblütige Bestie REPTIL hat sich gerade erst final mit ihrer psychoakustischen Album Wundertüte „Throne Of Collapse“ im digitalen Zeitalter manifestiert und schon kündigt sie den ersten Live-Feldzug gegen die Reihen der formatierten Gesellschaft an. REPTIL wird Anfang November gemeinsam mit der amerikanischen Industrial Legende Hanzel und Gretyl auf der ‚Electronic Transformers Tour‘ für Aufregung in den deutschen Clubs sorgen. Die Zerschlagung der gleichgeschalteten Gesellschaft hat begonnen! Unterstützung gibt es zudem noch von der Dark Industrial Rock Formation Eigensinn!

Die ‘Electronic Performers Tour‘ präsentiert vom Legacy macht in folgenden Clubs Station:

01.11.2017 DE-Frankfurt, Nachtleben

02.11.2017 DE-Mannheim, 7er Clubtoten

03.11.2017 DE-Leipzig, Moritzbastei

04.11.2017 DE-Bochum, Rockpalast

05.11.2017 DE-Berlin, Frannz Club

06.11.2017 DE-Hamburg, HeadCrash

07.11.2017 DE-Hannover, Subkultur

Quelle: drmusicpromotion

Kommentare

Kommentare