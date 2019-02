Die Progressive Extreme Metal-Meister Fallujah werden ihr sehnlich erwartetes viertes Album, das auf den Namen Undying Light hört, am 15. März via Nuclear Blast Records auf den Markt bringen. Heute hat sich die Truppe mit ConsequenceOfSound.net zusammengetan, um mit Dopamine einen weiteren neuen Song zu enthüllen. Fans können das Album ab sofort vorbestellen und die Band diesen Winter/Frühling live auf Tour sehen.

Hört euch Dopamine jetzt auf ConsequenceOfSound.net an:

https://consequenceofsound.net/2019/02/fallujah-dopamine-stream/

Holt euch die Single hier: http://nblast.de/FallujahDopamine

„Mit Undying Light haben wir alle Grenzen dessen, was wir als progressive Musik betrachten, gesprengt. Das Album bietet dem Hörer ein vielfältiges Soundterrain, wie man es von Fallujah erwartet. Nun freuen wir uns, euch einige der düsteren Momente auf Undying Light vorstellen zu können. Dopamine beschäftigt sich mit dem Kampf der Authentizitätsfindung in einer ständig unpersönlicher werdenden Welt, mit den flüchtigen Freuden und falschen Liebschaften unserer Zeit. Wir schaffen damit einen neuen Sound innerhalb der atmosphärischen Tradition Fallujahs. Dopamine steht für die krassesten Momente der Ablehung und des Widerstands auf Undying Light. Die laufende Tour mit Obscura, Alleageon und First Fragment verbindet uns nicht nur mit neuen, sondern auch mit unseren alten Fans. Vor allem sie sollten in den Livegenuss dieses Songs kommen, von Angesicht zu Angesicht. Fans und Freunde in Europa, kommt zu einer unserer Shows und erlebt Dopamine.“ – Scott Carstairs (Gitarre/Gesang)

Fallujahs neuer Brecher Dopamine ist bereits die zweite Single von ihrer kommenden Platte und folgt dem Pit-Hit Ultraviolet.

