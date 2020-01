Fate Gear (Japan) am 28.02.2020 im Das Bett in Frankfurt am Main (Vorbericht)

Band: Fate Gear

Ort: Das Bett, Schmidtstr.12, 60326 Frankfurt am Main

Datum: 18.02.2020

Kosten: 23 € VK

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Besucher: 500

Veranstalter: Das Bett

Link: https://bett-club.de/event/fate-gear/

Nach ihrer erfolgreichen Europa Tour 2019, die von der Band im Vorfeld durch ein Crowdfunding erfolgreich finanziert wurde, kommt die japanische All Female Steampunk Metal Band Fate Gear in diesem Jahr nochmals für 15 Termine nach Europa. Ein paar wenige Konzerte davon wird es im deutschsprachigen Raum geben. Am 18.02.2020 können sich die Fans die Band live im Das Bett in Frankfurt a. M. ansehen.

Gegründet wurde das Steam Punk – All Female Metal Projekt 2015 von Minako Nakamura (Gitarre) und Nico Shizuka (Gesang). 2016 folgten die weiteren Bandmitglieder und aus Fate Gear wurde eine vollwertige Band.

Nach dem Debüt Album A Light In The Black (2015), folgten mit OZ-Rebellion (2017) und 7 Years Ago (2018) schnell zwei weitere Alben.

Bei den Damen von Fate Gear handelt es sich um ein im Steampunk angesiedeltes Konzept. Demnach ist Mina der Captain des Luftschiffes Fate Gear, welches ein musikalisches Forschungsschiff ist. Bei den restlichen Bandmitgliedern handelt es sich um die Crew dieses Forschungsschiffes.

Obwohl die fünf Abenteurerinnen sich in einem Steampunk-Märchen befinden, spielen sie keinen Punkrock. Ihre Musik ist Heavy Metal und Power Metal.

Eines ist klar: Die Frankfurter dürfen sich am 18.02.2020 auf eine spannende Reise mit Fate Gear im Das Bett begeben. Time For Metal wird dabei sein!