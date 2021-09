Feanor: kündigen digitale EP „Boundless I Am Free“ an

Das internationale True Metal Fünfergespann Feanor wird am 30.09.2021 eine digitale EP namens Boundless I Am Free veröffentlichen!

Hier kann man sich die EP bereits vormerken » https://lnk.to/boundlessiamfree

Ab nächster Woche wird sie auch vorbestellbar sein.

Als musikalische Gäste sind Ross The Boss (ex-Manowar), Eric Marullo (Sohn von Manowar Sänger Eric Adams), Violinistin Diana Boncheva und Julio Awad auf der 4-Track EP vertreten. Die Tracklist ist unten verfügbar.

Alle Songs wurden von Gustavo Acosta und Sebastian Manta im 448 Studio gemischt und gemastert.

Für die Gestaltung des Coverartworks ist abermals Dusan Markovic verantwortlich, der auch das Artwork von Feanors aktuellem Album Power Of The Chosen One gestaltete.

Feanor – Boundless I Am Free

1. Boundless I Am Free (Feat. Ross The Boss)

2. Boundless I Am Free (Acoustic Version) (Feat. Julio Awad, Diana Boncheva)

3. I Have A Fever (Feat. Eric Marullo)

4. The Scorpion Stings In Am

http://www.feanorband.com

https://www.facebook.com/feanorband