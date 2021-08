Fear Connection: „Progeny Of A Social Disease“ erscheint am 01.10.2021

Das erste Full Length Album des Bremer Death Metal Quartetts von Fear Connection steht vor der Tür! Nachdem Corona den ursprünglichen Releaseplänen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, wird Progeny Of A Social Disease am 1. Oktober via Black Sunset/MDD veröffentlicht. Der Nachfolger der 2018er EP Raging Terror wurde im Soundlodge Studio unter der Leitung von Jörg Uken eingehämmert. Herausgekommen ist ein unglaublich brutales, dynamisches und abwechslungsreiches Album, welches kraftvollen Death Metal mit Thrash Anleihen, verschiedenen Facetten des Crust/Punk/D-Beats, eingängigen Melodien und Hooklines kombiniert. Das Album erscheint als CD Jewel Case sowie als Vinyl-Edition in zwei verschiedenen (schwarz und neongrün-splatter) Versionen. Stay Tuned!

facebook.com/Fearconnection2016

www.fearconnection.de