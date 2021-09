Fear Factory: veröffentlichen Album „Aggression Continuum: The Instrumentals“

Die Extreme-Industrial-Metal-Pioniere Fear Factory haben am 18. Juni ihr zehntes Studioalbum Aggression Continuum über Nuclear Blast veröffentlicht. Am 17. September veröffentlichte die Band die vollständig instrumentale Version dieser Aufnahme mit dem Titel Aggression Continuum: The Instrumentals, die exklusiv zum Download und Streaming zur Verfügung steht. Hier könnt ihr das Instrumentalalbum anhören und herunterladen: https://nblast.de/FearFactory-AC-INS

Auf MetalInjection.net findet ihr ein exklusives Interview mit Dino, in dem er über das Instrumentalalbum spricht: hier

Das Line-Up von Aggression Continuum besteht aus Gitarrist, Songwriter und Mitbegründer Dino Cazares, Schlagzeuger Mike Heller und dem ehemaligen Sänger, Texter und Mitbegründer Burton C. Bell. Produziert und produziert wurde das Album von Damien Rainaud (Dragonforce, Once Human), die Keyboardsounds stammen von Igor Khoroshev (Ex-Yes), zwei Songs wurden von seinem langjährigen Mitarbeiter Rhys Fulber (Front Line Assembly) programmiert. Weitere Keyboardsounds auf dem Album wurden von Max Karon und Giuseppe Bassi beigesteuert. Aggression Continuum wurde von dem renommierten Rock- und Metal-Produzenten Andy Sneap (Megadeath, Killswitch Engage, Trivium) abgemischt, der auch schon Vorgänger Genexus produziert hat. Das Artwork des Albums wurde von Francesco Artusato entworfen.

Fear Factorys Alben sind cineastische Klanglandschaften, die an die dystopischen postapokalyptischen Zukünfte klassischer Science-Fiction-Literatur und -Filme von Ray Bradbury bis Blade Runner erinnern. Aggression Continuum, das zehnte Studioalbum, ist die Krönung von drei Jahrzehnten unvergesslicher Songs, Performances und zukunftsweisender Storytelling-Konzepte, während Fear Factory gleichzeitig einen brillanten und aufregend unvorhersehbaren neuen Weg einschlagen. Wie der T-1000 aus Flüssigmetall im Terminator-Franchise oder der oscarprämierte Reboot von Mad Max ist Aggression Continuum ein Wendepunkt, an dem sich das, was „war“, in das verwandelt, was sein wird. Es ist Fear Factorys eigene Straße des Zorns.

Fear Factory – Line-Up:

Dino Cazares | Gitarre

Tony Campos | Bass

Mike Heller | Schlagzeug

Website: https://www.fearfactory.com