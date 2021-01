Fever 333 ft. Travis Barker: neues Video zu „Wrong Generation“

Fever 333 haben ein Musikvideo zu Wrong Generation veröffentlicht, dem Titeltrack ihrer aktuellen EP. Unten gibt es den Clip zu sehen, in dem die Musiker unter anderem ein Wohnzimmer in Grund und Boden spielen und ihr Anliegen auf die Straße tragen. Und wer an den Drums ein merkwürdig vertrautes und doch nicht zu Fever 333 gehörendes Gesicht entdeckt hat – richtig: Travis Barker (Blink-182) ist mit von der Partie. Musikvideo-Kenner dürfte die Ästhetik zudem an den ikonischen Clip zu Song 2 von Blur erinnern.

Seht das Video zu Wrong Generation hier:

Jason Aalon Butler, Sänger und Mastermind von Fever 333, sagt gegenüber Revolver über das Video: „We were hoping to make a video that offered a similar energy and excitement to the live element of this FEVER 333 project. I also wanted to give a nod to „Song 2“ one of the coolest music videos ever made. Put these vibes together and we ended up with this.“

Die EP Wrong Generation erschien im Oktober und ist ein wilder Ritt durch Hip-Hop, Hardcore und Alternative. Die 8-Track-Sammlung entstand als unmittelbare Reaktion auf die Geschehnisse nach dem tragischen Tod George Floyds im Frühjahr letzten Jahres. Jason Aalon Butler verbrachte seinerzeit 13 Tage auf den Straßen und marschierte in der ersten Reihe der Rebellion in Los Angeles. Am 14. Tag kam er nach Hause und schrieb das, was Wrong Generation werden sollte.

Ende Oktober stellten FEVER 333 ihre neuen Songs auf einer virtuellen Livestream-Tour vor.

EP Tracklist:

1. Bite Back

2. Block Is On Fire

3. Wrong Generation

4. U Wanted A Fight

5. Walk Through The Fire

6. For The Record ft. Walter Delgado of Rotting Out

7. Last Time

8. Supremacy



Über Fever 333:

Die Rebellion brauchte einen Soundtrack. Sie bekam ihn von Fever 333, und noch vieles mehr. Ausgehend von einer Mission des „Kunst als Aktivismus”, versammelte sich die Band erstmals 2017 mit einer unangemeldeten D333MONSTRATION an einem bekannten Ort in South Central Los Angeles. Rechtzeitig, bevor die Polizei erschien, entfernten sie sich, doch hinterließen ein erstes Zeichen auf den Straßen ihrer Heimatstadt.

Bald darauf schickten sie Schockwellen auch durch den Rest der Kultur. Der Titeltrack ihrer Made An America EP erntete 2019 eine Grammy-Nominierung in der Kategorie „Best Rock Performance”. Ihr Records/333 Wreckords Crew Debütalbum Strength In Numb333rs sammelte über 60 Millionen Streams. Kerrang! nannte es „The best debut album of 2019”, ehrte die Gruppe mit „Best Song” bei den Kerrang! Awards 2019 und bildete sie neben Metallica, Jimmy Page, Ghost und Skunk Anansie auf dem Cover ab. Daneben kollaborierten Fever 333 mit Künstlern wie Poppy, Run-D.M.C. und Vic Mensa.

Neben ausverkauften Headline-D333MONSTRATIONS allerorten brachten sie die Bühnen von Lollapalooza South America, AfroPunk, Reading, Download UK, Download in Australien, Park Live in Moskau und das Fuji Rock Festival in Japan zum Glühen. In engem Kontakt mit den Menschen stehend, sind sie regelmäßig an Aktionen mit Fokus auf Community, Wohltätigkeit und Wandel beteiligt. Fever 333-Sänger Jason Aalon Butler gründete die Walking In My Shoes Foundation, um Organisationen zu unterstützen, die in Communitys Mitgefühl, Verständigung und Wandel bestärken, darunter Movement Voter Project – Black Voter Fund, United For A Fair Economy und Mijente Support Committee.

