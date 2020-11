Ficken Liquors – Alkoholfrei

Fazit

Kommen wir langsam zu dem, um was es wirklich in diesem Artikel geht: ganz klar um den Geschmack. Kann Ficken Alkoholfrei mithalten oder gibt es ein böses Erwachen wie bei quasi allen alkoholfreien Bieren, die in trügerischen Werbekampagnen so dargestellt werden, als könnten eingefleischte Biertrinker das 0 %-Pils nicht von einem süffigen, kalten Gerstensaft mit Volumenprozent unterscheiden? Zunächst machen EFAG GmbH & Co. KG alles richtig. Sie verkaufen nichts weiter als einen alkoholfreien Kracher und bieten einer geselligen Runde somit auch die Option, eben keinen Alkohol konsumieren zu müssen. Ohne künstliches Zweikampfgehabe kann man es einfach genießen und das geht tatsächlich! Geschmacklich wunderbar fruchtig. Rund im Verhältnis der Süße und Säure und sogar für die kleinsten in der Familie als Schorle geeignet. Als Erfrischungsgetränk absolut empfehlenswert und da spielt es auch gar keine Rolle, ob Zündstoff enthalten ist oder eben nicht. Ich gebe es zu, meine Skepsis hat am Anfang immer wieder gegen dieses Resultat angekämpft, aber Ficken Alkoholfrei mit kohlensäurehaltigem Wasser und Eis ist ein absolutes Sommergetränk. Schmeckt fast wie das Original mit Alkohol! Diesen Satz kann man von EFAG GmbH & Co. KG genauso stehen lassen und die Tipps zu den Cocktailmischungen darf man ebenfalls mal antesten!