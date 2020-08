Fiddler’s Green – 31.07.2020 – Wacken World Wide Livestream 2020

Eventname: Wacken World Wide Livestream 2020

Band Fiddler’s Green

Ort: Online (Wacken, Schleswig-Holstein, Deutschland)

Datum: 31.07.2020

Genre: Speed Folk Rock, Irish Folk Rock

Setliste:

The Freak Of Enniskillen Born To B A Rover Down / The Wind That Shakes The Barley A Night In Dublin The Night Pat Murphy Died



Irish Speedfolk seit 1990! Mit dieser Musikmarke haben Fiddler’s Green mehr als 1.700 Konzerte im In- und Ausland gespielt und 13 Studioalben, sowie eine EP auf den Markt gebracht. Vor allem live sind die Herren aus Franken mit der Musik eines irischen Frühlings ein wahres Energiebündel. Aus bekannten Gründen ist es mit Liveshows gerade nicht so gut, also gibt es einen Mitschnitt eines kurzen Gigs aus einem Raum, welcher tapetentechnisch als Irish Pub dekoriert ist. Das Sextett nimmt dazu entspannt auf Barhockern platz und startet mit The Freak Of Enniskillen vom 2019er Langeisen Heyday. Entspannte Gute-Laune-Musik macht sich in meinem Büro breit. Mit Born To B A Rover bleibt man beim letzten Werk. Zu den Takten von Bella Ciao gibt es Down (Devil’s Dozen, 2016) und im direkten Anschluss The Wind That Shakes The Barley, traditioneller irischer Folk, welcher auf der Acoustic Pub Crawl II: Live In Hamburg zu hören ist. A Night In Dublin sollte auch den Letzten dazu bringen, das Tanzbein zu schwingen. Ein Klassiker der Truppe aus dem Jahr 2013 (Winners & Boozers). Noch weiter in die Geschichte zurück geht es mit The Night Pat Murphy Died (Drive Me Mad!, 2007), Musik die einfach Spaß macht in eher wenig erfreulichen Zeiten. Nach ca. 20 Minuten ist es dann auch leider schon wieder vorbei, aber ich habe irgendwo gehört, dass man zum 30. Bandjubiläum doch noch die eine oder andere Bühne entert, und das sogar im Norden der Republik (Klick). Danke, es hat mal wieder Spaß gemacht, euch folken zu sehen.