Kenziner: „The Last Horizon“ – Cover, Tracklist & Re-Release bei Pure Steel Records bekanntgegeben

Am 28. August 2020 wird das Album der finnischen Neoclassic/Prog Power Metal Band Kenziner – The Last Horizon via Pure Steel Records auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 14. August 2020.

Nach The Prophecies benötigten Kenziner ganze fünfzehn Jahre um noch ein weiteres Album fertigzustellen. 2014 erschien dann endlich The Last Horizon.

Mastermind Jarno Keskinen bediente nur noch die Gitarre und überließ Jukka Karinen die Keyboards. Den Bass übernahm JJ Hjelt und das Schlagzeug Make Lievonen (Embarry Of Silence). Für den Gesang war ab sofort Markku Kuikka (ex-Thaurorod, Status Minor) zuständig.

Das ganze Werk war ein unwahrscheinlich starkes Comeback mit herausragenden Songs, etwa I Am Eternal, und konnte obendrein im Bereich des Melodic Metal punkten, auch aufgrund der mehr einschmeichelnden Stimme von Markku Kuikka gegenüber seinem Vorgänger, obwohl natürlich weiterhin Neoclassical/Progressive Power Metal-Freunde restlos beglückt werden.

Viele sehen in diesem Drittwerk, das remastert und mit neuem Coverartwork wiederveröffentlicht wird, sogar Kenziners Meisterwerk.

Trackliste:

1. Run For Your Life

2. Our Times

3. Heroes Ride

4. Devour The World

5. End Of An Era

6. Keep The Flame Alive

7. I Am Eternal

8. No Turning Back

9. The Last Horizon

10. Perfect Moment

Total Playing Time: 55:01 min

LINE-UP:

Jarno Keskinen – guitars

Markku Kuikka – vocals

Jukka Karinen – keyboards

JJ Hjelt – bass

Make Lievonen – drums