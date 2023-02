Fimbulvet: neues Album ‚Portale‘ erscheint am 28.04.2023

Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum melden sich die Pagan Metaller Fimbulvet mit ihrem neuen Album Portale zurück.

Über jeden Zweifel erhaben setzt Mastermind und Multiinstrumentalist Stephan Gauger mit diesem heftigen Hammerschlag seinem bisherigen Schaffen die Krone auf.

Produziert von Markus Stock (Empyrium, The Vision Bleak, Sun Of The Sleepless) in der Klangschmiede Studio E, erscheint Portale in einer noblen, auf 500 Exemplare limitierten Artbook-CD-Auflage mit 36-seitigem Booklet.

Eine erste Hörprobe gibt es mit dem Lyric-Video zum Song Feuertod:

Portale wird am 28.04.2023 in Zusammenarbeit mit Trollzorn Records & Einheit Produktionen veröffentlicht.

Portale Tracklist:

01. Schwelle Zur Inbrunst

02. Portale

03. Neiding

04. Feuertod

05. Krieg Der Ratten

06. Drachentor

07. Wie Ein Blatt Im Wind

08. Der Finst‘Re Poet

09. Traumfänger

10. Patron Des Lebens

https://fimbulvet.bandcamp.com

https://www.facebook.com/FimbulvetOfficial