Fit For An Autopsy: präsentieren Video zu Shepherd

Das New Jerseyer Sextett Fit For An Autopsy hat ein Video zu seinem neuen Song Shepherd veröffentlicht. Zu sehen gibt es dieses hier: https://www.youtube.com/watch?v=8NBFLRcmJ5o

„Genießt Shepherd, womit wir dem Melo Death der frühen 2000er Tribut zollen“, kommentiert Gitarrist Will Putney. „Wir haben dieses kleine spaßige Video am Stück gedreht. Alles war innerhalb von vier Minuten im Kasten – und zu guter Letzt konnten wir Müll auf [Sänger] Joe [Badolato] werfen und gleichtzeitig ein Zeichen für die Umwelt setzen. Eine unschlagbare Kombination.“

Bestellt The Sea Of Tragic Beasts jetzt vor: http://www.nuclearblast.com/ffaa-tsotb

Bestellt digital vor, um Shepherd, The Tragic Seas Of Beasts und Mirrors sofort zu erhalten (nur via amazon und iTunes!) oder sichert es euch schon jetzt bei Spotify, Apple Music oder Deezer: http://nblast.de/FitForAnAutopsyPreSave

Hört euch diese und weitere Tracks in den NB-New Releases-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

The Sea Of Tragic Beasts wird als Jewelcase-CD und LP [transparent, weiß gesplattertes (auf 1.000 Stück limitiert), hellblau-schwarzes Swirl- (auf 750 Stück limitiert) und mischblaues Splattervinyl (auf 500 Stück limitiert)] erhältlich sein.

Mehr zu »The Sea Of Tragic Beasts«:

‚Mirrors‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=MLT81QYpTzw

‚The Sea Of Tragic Beasts‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=C5_LHJOKNXs

Trailer #1 – Über ‚Mirrors‘: https://www.youtube.com/watch?v=DgKH5GamdMg

Trailer #2 – Über ‚The Sea Of Tragic Beasts‘: https://www.youtube.com/watch?v=DLjJeGrkg0U

The Sea Of Tragic Beasts – Tracklist:

01. The Sea Of Tragic Beasts

02. No Man Is Without Fear

03. Shepherd

04. Your Pain Is Mine

05. Mirrors

06. Unloved

07. Mourn

08. Warfare

09. Birds Of Prey

10. Napalm Dreams

FFAA werden ihr kommendes, fünftes Studioalbum am 25. Oktober weltweit via Nuclear Blast Records (in Australien via Human Warfare) auf den Markt bringen. The Sea Of Tragic Beasts wurde von Putney im New Jerseyer Graphic Nature Audio-Studio produziert, gemixt und gemastert. Das dazugehörige Artwork stammt von Adam Burke.

Fit For An Autopsy live:

The Sea Of Tragic Beasts – Albumreleasetour

w/ Rivers Of Nihil, Lorna Shore, Dyscarnate

24.10. USA Brooklyn, NY – Saint Vitus Bar

25.10. USA Hamden, CT – Space Ballroom

26.10. USA Philadelphia, PA – Voltage Lounge

27.10. USA Frederick, MD – Cafe 611

28.10. USA Chapel Hill, NC – Local 506

29.10. USA Nashville, TN – The End

30.10. USA Atlanta, GA – The Masquerade

01.11. USA Tampa, FL – Crowbar

02.11. USA Orlando, FL – SoundBar.

04.11. USA Austin, TX – Come and Take It Live

05.11. USA Dallas, TX – Gas Monkey Bar N‘ Grill

06.11. USA El Paso, TX – Rockhouse Bar & Grill

07.11. USA Mesa, AZ – Club Red

08.11. USA Los Angeles, CA – 1720

w/ Lorna Shore, Dyscarnate, The Last Ten Seconds Of Life

09.11. USA Fresno, CA – Full Circle Brewing Co.

10.11. USA Sacramento, CA – Holy Diver

12.11. USA Portland, OR – Star Theater *NEUE VENUE*

13.11. USA Seattle, WA – El Corazón

15.11. USA Salt Lake City, UT – The Complex

16.11. USA Denver, CO – Bluebird Theater

17.11. USA Kansas City, MO – The Riot Room

19.11. USA St. Louis, MO – Fubar

20.11. USA St. Paul, MN – Turf Club

21.11. USA Chicago, IL – Reggies

22.11. USA Detroit, MI – Sanctuary

23.11. USA Rochester, NY – The Montage Music Hall

Human Target – EU/UK-Tour 2020

w/ Thy Art Is Murder, Carnifex, Rivers Of Nihil, I Am

25.01. B Antwerpen – Kavka Zappa

26.01. UK Manchester – Academy 2

27.01. UK Glasgow – The Garage

28.01. UK Leeds – Stylus

29.01. UK Bristol – SWX

30.01. UK London – Electric Brixton

31.01. UK Birmingham – O2 Institute

01.02. NL Tilburg – 013

02.02. F Paris – Cabaret Sauvage

04.02. E Madrid – Sala Mon Live

05.02. E Barcelona – Razzmatazz

06.02. F Lyon – Le Transbordeur

07.02. CH Pratteln – Z7

08.02. D München – Backstage

09.02. I Segrate (MI) – Circolo Magnolia

10.02. SLO Ljubljana – Kino Šiška

11.02. A Wien – Szene

12.02. H Budapest – Barba Negra

13.02. CZ Prag – MeetFactory

14.02. PL Warschau – Proxima

15.02. D Berlin – Festsaal Kreuzberg

16.02. DK Kopenhagen – Amager Bio

17.02. S Göteborg – Trädgår’n

18.02. S Stockholm – Slaktkyrkan

20.02. D Hamburg – Gruenspan

21.02. D Leipzig – Felsenkeller

22.02. D Oberhausen – Turbinenhalle

23.02. D Wiesbaden – Schlachthof

Fit For An Autopsy sind:

Joseph Badolato | Gesang

Patrick Sheridan | Gitarre

Timothy Howley | Gitarre

Will Putney | Gitarre

Peter Blue Spinazola | Bass

Josean Orta Martinez | Schlagzeug