Rock Hard Festival 2020: geben weitere Bands bekannt

Deutschlands Stahl-Schmiede Nummer eins kommt wieder heim ins Revier! Accept sind einfach Live-Garanten. Das ist genau die Art von Musik, die unsere Fans mögen«, kommentiert Rock-Hard-Herausgeber Holger Stratmann die Verpflichung des deutsch-amerikanischen Aushängeschilds mit Wurzeln im nahe gelegenen Bergischen Land. Als Evergreens der Szene gelten auch die Songs von Motörhead, die deren Gitarrist Phil Campbell nach dem Tod von Lemmy Kilmister zum ersten Mal wieder in Deutschland live spielen wird.

Gleichzeitig bietet das Festival mit Grave Digger und Sacred Reich zwei weitere Publikumsfavoriten auf. Für Partystimmung sind The Night Flight Orchestra bekannt, während bei den französischen Melancholie-Meistern Alcest pechschwarzes Meditieren angesagt ist. Die bayrischen Epic-Metaller Atlantean Kodex sind momentan DIE Kultband des Untergrunds. Außerdem mit an Bord sind die San-Francisco-Urgesteine Heathen, die kanadischen Ur-Thrasher Razor und die schwedischen Old-School-Schwarzmetaller Nifelheim. Wie immer also ein handverlesenes Musikprogramm aus der Rock-Hard-Redaktion, für das sich ein Kurztrip ins schöne Ruhrgebiet allemal lohnt!

Der Vorverkauf ist bereits angelaufen.

Die 3-Tages-Tickets kosten 97,90 Euro inklusive aller Gebühren (Ticket + Camping: 123,80 Euro).

Ticketlink:

http://shop.rockhard.de/rock-hard/rock-hard-festival.html

Aktuelle Informationen, Videos und Interviews der beteiligten Bands sowie Impressionen vom Gelände findet man auf den Festival-Pages:

www.rockhardfestival.de

www.facebook.com/rockhardfestival

Rock Hard Festival 2020 bisher bestätigt:

Accept

Phil Campbell

Grave Digger

Sacred Reich

The Night Flight Orchestra

Alcest

Atlantean Kodex

Heathen

Razor

Nifelheim