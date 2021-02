Five Finger Death Punch: landen ihren 11. Nummer #1 Hit mit „Living The Dream“ an der Spitze der U.S. Active Rock Radio Charts

Five Finger Death Punch haben in der letzten Woche mit ihrer aktuellen Single Living The Dream die Spitze der U.S. Active Rock Radio Charts erreicht und verzeichnen damit ihren 11. Nummer #1 Hit. Die Band veröffentlichte vor kurzem außerdem ein neues Lyric-Videos zu The Tragic Truth. Der Song ist auf ihrem aktuellen Greatest Hits Album A Decade Of Destruction, Volume 2 enthalten, welches im Oktober 2020 veröffentlicht wurde.

Mehr zum Album:

Seit ihrem Debütalbum im Jahr 2007 haben sich Five Finger Death Punch zu einer der bekanntesten Größen innerhalb der Rockmusik entwickelt. Die Band verzeichnet bis dato global über 7,5 Milliarden Streams, 24 Top 10 Singles, elf Nummer #1-Singles (einschließlich Living The Dream, derzeit auf Platz 1 im US Rock Radio) und über 1 Million verkaufte Konzerttickets, allein in den letzten zwei Jahren. Jedes Album seit der Veröffentlichung ihres Debüts The Way Of The Fist wurde von der RIAA mit Gold oder Platin ausgezeichnet. Darüber hinaus hat die Band zahlreiche internationale Auszeichnungen und Ehrungen erhalten.

