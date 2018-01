Die fleischzermalmende Maschine Fleshworks wurde 2008 gegründet, um kompromisslosen Death Metal ohne Schnörkel, aber unter Berücksichtigung moderner Standards der metallverarbeitenden Industrie, zu fertigen. Neben ihrem beeindruckenden Erstlingswerk The Deadventure waren es vor allem die Live-Auftritte der Band, die zu überzegen wussten. An der Seite von Krisiun, Vader, Disbelief, Exhumed oder Cephalic Carnage hinterließ man nichts als verbrannte Erde. Nach einer längeren Pause werden die Fleshworks nun wieder in Gang gesetzt. Mit Unterstützung des neuen Treibstoffes Apostasy Records wagt das 5-Personen-Verwüstungskommando den nächsten Schritt und wird schon bald sein nächstes Produkt zur Diskussion stellen.

In den Worten von Fleshworks: It’s good to work at death metal industries again!

Kommentare

Kommentare