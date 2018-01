Das Vergessen ist eine der gefährlichsten Krankheiten, mit denen ein Mensch zu ringen hat. Während man einige Dinge am liebsten verdrängen möchte, bleibt bei anderen Erinnerungen, die man gerne für immer behalten würde, nichts als Schwarz zurück. Maladie infizieren ihre Hörer ab sofort mit Oblivio, einem weiteren Song ihres neusten Albums … Of Harm And Salvation…, das am 23.02.2018 erscheinen wird. Definitiv nichts, was man so schnell vergessen wird…

