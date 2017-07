Sie sind einer der besten Live-Bands und gleichzeitig die wohl erfolgreichste Band ihres Genres. Flogging Molly kommen mit ihrem neuen Album Life Is Good, das „reichlich Pulver für künftige Live-Feuerwerke liefert“, (laut.de) im September für zwei Shows nach Deutschland.

Sechs Jahre ließen sich die legendären Folk-Punks aus Irland für ihr neues Werk Life Is Good Zeit. Herausgekommen ist ein typisches Flogging Molly Album – Punk mit traditioneller irischer Musik und Blues. Erste Kostproben konnten sich die Fans dieses Jahr schon beim Hurricane/Southside Festival abholen, wo die Band neben ihren Klassikern auch Songs des neuen Albums präsentierte und bewies, dass sie immer noch in der Lage sind, bühnentaugliche Hits zu schreiben. Flogging Molly bleiben sich treu, ohne auf der Stelle stehen zu bleiben. Anfang September verwandeln Flogging Molly die diesmal exklusiven Venues wieder in Pubs voller Pogo, Schweiß und guter Laune.

Tickets sind ab dem 06.07.2017 exklusiv unter eventim.de erhältlich. Ab dem 10.07.2017 auch an allen anderen Vorverkaufsstellen.