Nach dem rotzig rockenden The Cabaret Of Dreams, der Power Metal-Hymne Stay und dem pechschwarzen The Paradox, zeigen das US Theatrical Metal-Quartett Seven Spires mit Serenity eine weitere neue Seite and stellen ein ums andere mal unter Beweis, dass sie rein gar nichts von musikalischen Grenzen halten. Dieses mal serviert die hochtalentierte Band einen modernen Melodic Death-Cocktail mit fein akzentuierten symphonischen Arrangements:

Wir wollten einen geradlinigen und eingängigen Song schreiben, zu dem man gut moshen kann. Zudem geht es in Serenity um die Angst vor Schmerz und wie weit Menschen gehen, um dieser Angst zu entfliehen. (Sängerin Adrienne Cowan)



