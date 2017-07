Hell Over Hammaburg – Vol. 6

Freitag, 9. März 2018, und Samstag, 10. März 2018 – Markthalle, Hamburg – Germany

Neu im Billing: Degial (Sweden)

Ihre beiden bisherigen Alben, Death’s Striking Wings und Savage Mutiny, schlitzen wie rostige Klingen, zählen zum Fiesesten des derzeitigen Death-Metal-Undergrounds und haben sich irgendwo zwischen alten Morbid Angel und Black Metal positioniert. Derzeit nehmen die vier schwedischen Übeltäter ihre dritte Scheibe auf, die noch in diesem Jahr via Sepulchral Voice Records erscheinen soll. Ohrenzeugen zufolge handelt es sich um ein gemeingefährliches Massaker. Also genau das Richtige für uns. Degial Werden ihre neuen Stücke in Hamburg live vorstellen!

https://www.facebook.com/Degial-176386435721954/

