Leise War Gestern… – Der Time For Metal Podcast: Tina Schüssler (Non-Profit Patin, Ex-Profiboxerin, Musikerin und Official Artists for Sea Shepherd) im Interview

Anhören: Spotify: hier Apple Podcasts: hier Breaker: hier Google Podcasts: hier Overcast: hier Pocket Casts: hier Radio Public: hier Anchor.fm: hier

Shownotes

Der Podcast – Das Interview

Unser Podcast behandelt das Grundthema, was uns als Metal-Magazin besonders wichtig ist – den Metal. Hierbei bedienen wir uns bei jeder Art von Themen, welche in erster oder vielleicht auch zweiter Linie mit den Genres Metal & Rock (und deren Subgenres) zu tun haben könnten. In unserer Interviewreihe holen wir uns interessante Personalien in unser Studio und sprechen mit ihnen über ihre Arbeit in der Metalszene.

Gast

Unser heutiger Gast ist Tina Schüssler – sie ist als mehrfache Weltmeisterin im Profiboxen, Patin oder Botschafterin von mehreren Non-Profit Organisationen (darunter DKMS Stiftung, Bayerische Krebsgesellschaft, Bayerisches Kinderschmerzzentrum und Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage), Musikerin und Official Artists for Sea Shepherd. Wir reden über ihr Album Verrückte Welt, über ihren Lebenswandel hin zur Musik und darüber, wie Geisterkonzerte und Streams gelaufen sind. Moderator

Wann erscheint die nächste reguläre Folge?

Der Podcast ist bis auf Weiteres für jeden zweiten Dienstag geplant – Folge 8 folgt am 08.09.2020

Dein Time For Metal-Podcast Team