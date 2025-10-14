For My Pain…: starten ihre Album-Release-Tour im Januar 2026

Nach einer beeindruckenden Rückkehr aus einer 20-jährigen Pause wird das finnische, dunkle und melancholische Gothic-Metal-Ensemble For My Pain… am 9. Januar 2026 ihr mit Spannung erwartetes zweites Album Buried Blue veröffentlichen. Zur Feier dieses Ereignisses wird die Band eine Album-Release-Tour mit fünf Terminen durch Finnland unternehmen, die am 14. Januar im Tavastia Club in Helsinki beginnt und am 7. Februar im Kantakrouvi in Oulu endet. Die Tickets für alle Shows sind ab heute über die offiziellen Ticketvertriebskanäle der jeweiligen Veranstaltungsorte erhältlich.

Ursprünglich 1999 in Oulu gegründet, erlangte For My Pain… in den frühen 2000er Jahren internationale Anerkennung, als ihr Debütalbum Fallen 2003 weltweit über Spinefarm Records / Universal Music veröffentlicht wurde. Die Band kombiniert schweren melodischen Metal mit einer dunklen Gothic-Atmosphäre und zog schnell die Aufmerksamkeit auf sich, dank ihrer „Supergroup“-Besetzung, die renommierte finnische Metal-Musiker aus Bands wie Eternal Tears Of Sorrow, Nightwish, Embraze, Kalmah, Charon und Reflexion umfasst.

Nach zwei Jahrzehnten der Stille markierte das Jahr 2024 die kraftvolle Wiedergeburt der Band mit einer Reihe von ausverkauften Comeback-Shows, die von treuen Fans aus der ganzen Welt besucht wurden. Das kommende Album Buried Blue wurde bereits mit vier Singles angeteasert: Die ersten beiden, Recoil Into Darkness und WitchBitch Elite, wurden im Comeback-Jahr veröffentlicht, gefolgt von Hetken Tie on Kevyt und Time Will Heal Our Wounds im Frühjahr 2025.

„We’re currently putting the finishing touches on the new album, and we couldn’t be more excited about the final result“, sagt Bassist Altti Veteläinen. „Over the past couple of years, it’s become clear that the original spirit is still alive—and all that old magic has been reignited. Best of all, our audience seems to feel it too! We can’t wait to get back on stage and perform the new For My Pain… material live.“

Buried Blue – Album Tour 2026

Jan 14, 2026 Tavastia Club, Helsinki, Finland

Jan 15, 2026 Olympia-kortteli, Tampere, Finland

Jan 16, 2026 Teatro, Logomo, Turku, Finland

Jan 17, 2026 Sawohouse Underground, Kuopio, Finland

Feb 7, 2026 Kantakrouvi, Oulu, Finland

Diskografie:

Fallen – 2003 (Album)

Killing Romance – 2004 (EP)

Recoil Into Darkness – 2024 (Single)

WitchBitch Elite – 2024 (Single)

Hetken Tie On Kevyt – 2025 (Single)

Time Will Heal Our Wounds – 2025 (Single)

Buried Blue – 2026 (Album)

For My Pain… sind:

Juha Kylmänen – Gesang

Lauri Tuohimaa – Gitarre

Olli-Pekka Törrö – Gitarre

Altti Veteläinen – Bass

Marco Sneck – Keyboards

Ari-Matti Pohjola – Schlagzeug

