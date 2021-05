Forgetting The Memories: kündigen neues Album „Vemod“ für den 24.09. an

Die schwedische Metalcore Band Forgetting The Memories kündigt mit Vemod ihr neues Studioalbum für den 24. September 2021 über Long Branch Records an. Gleichzeitig erscheint mit The Solstice Rebirth heute der erste Vorbote aus dem neuen Album mit dazugehörigem Musikvideo.

Vemod ist das zweite Studioalbum von Forgetting The Memories und wurde von Buster Odeholm (Vildhjarta, Humanity’s Last Breath) gemischt und gemastert. Die zehn neuen Tracks handeln von persönlichen Rückschlägen, Weltschmerz, Wut und Melancholie bzw. Wehmut (=“Vemod“ auf Schwedisch). Über die erste Single The Solstice Rebirth sagt der 5er:„This song is about manipulative behavior that occurs more often than it should. We try to put ourselves in the perspective where you are being manipulated into doing things for others‘ cause. With that, you’ll live in that mindset until the darkness has swallowed you whole. You’ll become self-destructive and dangerous to others but mostly to yourself.“

Vemod Tracklist:

1. Beneath The Creek

2. The Solstice Rebirth

3. The Lake

4. A Voice In The Static

5. Mask Ov Lies

6. Cowards Tongue

7. From Soot

8. Cursed Earth

9. Komma Skall

10. Trauma

Forgetting The Memories kombinieren komplizierte, headbangbare Rhythmen mit melodischen Refrains, die in kürzester Zeit zum Mitsingen verleiten und konstruieren so eine einzigartige Mischung aus Deathcore und Metalcore, die an Komplexität und Intensität ihresgleichen sucht.

Monophobia, ihr erstes selbstveröffentlichtes Album aus dem Jahr 2016, war ein ausuferndes Labyrinth aus wilden, harten Breakdowns und eingängigen Refrains, gespickt mit bedeutungsvollen Texten, die tiefgreifende persönliche Reisen durch Themen wie Krebsbekämpfung, den Verlust eines Freundes und Herzschmerz beschreiben. Die Band setzte diesen Weg auf ihrer ersten Veröffentlichung mit ihrem neuen Label Long Branch Records fort. Die EP Known Darkness wurde 2019 veröffentlicht und enthielt sechs Songs, die das schnelle Wachstum und Potenzial der Band weiter bestätigten.

Nun erscheint 2021 Vemod, der zweite Longplayer der fünf Schweden, der eine klare Weiterentwicklung der bereits bekannten Trademarks der Band darstellt und somit noch intensiver als seine Vorgänger daherkommt.

Über die Jahre sind Forgetting The Memories ihrem besonderen Stil treu geblieben, haben sich jedoch stetig weiterentwickelt und sich als eine wirklich essentielle Kraft innerhalb des Genres definiert.

Line-Up:

Bastian Kempe – Gesang

Gustav Holst – Gitarre

Adrian Lyxell – Gitarre

Lukas Löken Olsson – Bass & Gesang

Johan Blomberg – Schlagzeug

https://www.facebook.com/Forgettingthememories/

https://forgettingthememories.com/