Fozzy: kündigen ihr neues Album „Boombox“ an

Die Powerhouse-Rocker Fozzy haben ihr neues Album Boombox angekündigt – ihr erstes Album seit fünf Jahren – das am 15. April über Mascot Records/Mascot Label Group (ex-US) erscheinen wird. Das Album, das die US-Top-10-Singles Nowhere To Run und Sane enthält, wurde erneut von Johnny Andrews produziert.

Mit der Albumankündigung feiert die Band ihre ausverkaufte UK-Tour.

Fozzy-Frontmann Chris Jericho sagt über das Album: „Sowohl das Album als auch der Song Judas waren ein riesiger Durchbruch für Fozzy. Es brachte uns auf die nächste Stufe und legetimierte uns als Dauerbrenner im Rockradio und als Live-Magnet. Daher wussten wir, dass wir das Album unseres Lebens nachlegen mussten. Boombox ist dieses Album! Ihr habt bereits die Top-Ten-Singles Nowhere To Run und Sane gehört – knallharte, eingängige Songs, die den Ton für dieses Album angeben. Aber es sind I Still Burn, Army Of One und Relax, die meiner Meinung nach dieses Album und diese Band noch weiter nach oben bringen werden! Ich glaube fest daran, dass dies das drittbeste Album unserer gesamten Karriere ist!!! (Natürlich denke ich, dass es unser bestes ist… aber ich wollte schon immer mal hören, wie eine Band das sagt). Also dreht die Lautstärke auf und haltet die Boombox an eure Ohrlöcher!! Es wird ein wilder Ritt werden„.