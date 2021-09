Fractal Universe: als Support für Evergrey Tour 2022 bestätigt

Fractal Universe wurden auserwählt, die schwedischen Progressive Metal Chefs von Everygrey auf ihrer anstehenden Europatour zu begleiten, welche auf September/Oktober 2022 verschoben wurde. Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neu angesetzten Shows. Die Fans bekommen dazu mit den Schweizern von Virtual Symmetry einen neuen Opener geboten!

Diese Tour wird die erste Gelegenheit für Fractal Universe sein, neue Songs von The Impassable Horizon zu präsentieren. Das Album wurde erst kürzlich via Metal Blade Records veröffentlicht. Sänger/Gitarrist/Saxofonist Vince Wilquin meint dazu: „Wir sind überglücklich, endlich wieder auf große Tournee zu gehen, und das in so großartiger Gesellschaft! Wir freuen uns darauf, The Impassable Horizon in ganz Europa zum Leben zu erwecken und können es kaum erwarten, dort alte und neue Fans zu treffen!“

Schaut euch die aktuellsten Videos von Fractal Universe an, einschließlich des visuell außergewöhnlichen Clips zu A Clockwork Expectation, der in der Gouffre de Poudrey Höhle in Frankreich abgedreht wurde: youtube.com

Evergrey Europatour

presented by Rock Hard, Eclipsed, Musix, metal.de

+ special guest: Fractal Universe

+ Virtual Symmetry

Sep. 16, 2022 – NL – Eindhoven – Dynamo

Sep. 17, 2022 – GB – London – 229 Venue

Sep. 18, 2022 – GB – Nottingham – Rescue Rooms

Sep. 19, 2022 – GB – Bristol – Thekla

Sep. 20, 2022 – GB – Manchester – Academy 3

Sep. 21, 2022 – IE – Dublin – Voodoo Lounge

Sep. 22, 2022 – GB – Glasgow – Cathouse

Sep. 23, 2022 – GB – Newcastle – St Dom’s Social Club

Sep. 24, 2022 – GB – Birmingham – The Asylum 2

Sep. 25, 2022 – NL – Leiden – Gebr. De Nobel

Sep. 27, 2022 – DE – Bremen – Tivoli

Sep. 28, 2022 – DE – Stuttgart – Im Wizemann Club

Sep. 29, 2022 – DE – Berlin – Columbia Theater

Sep. 30, 2022 – DE – Hamburg – Bahnhof Pauli

Oct. 01, 2022 – DE – Oberhausen – Resonanzwerk

Oct. 02, 2022 – DE – Lindau – Club Vaudeville

Oct. 03, 2022 – FR – Colmar – Le Grillen

Oct. 04, 2022 – DE – Munich – Backstage Halle

Oct. 05, 2022 – DE – Hannover – Faust

Oct. 06, 2022 – DE – Aschaffenburg – Colos-Saal

Oct. 07, 2022 – Be – Vosselaar – Biebob

Oct. 08, 2022 – DE – Mannheim – 7er Club

Oct. 09, 2022 – SI – Ljubljana – Orto Bar

Oct. 11, 2022 – HU – Budapest – Barba Negra

Oct. 12, 2022 – AT – Graz Dom – Im Berg

Oct. 13, 2022 – PL – Wroclaw – Akademia

Oct. 14, 2022 – AT – Vienna – Viper Room

Oct. 15, 2022 – DE – Nürnberg – Hirsch

Oct. 16, 2022 – DE – Trier – Mergener Hof

Oct. 17, 2022 – CH – Luzern – Schüür

Oct. 18, 2022 – FR – Lyon – CCO Villeurbanne

Oct. 19, 2022 – ES – Barcelona – Boveda

Oct. 20, 2022 – ES – Madrid – Shoko

Oct. 21, 2022 – ES – Pamplona – Totem

Oct. 22, 2022 – FR – Toulouse – L’Usine

Oct. 23, 2022 – FR – Paris – Petit Bain

Über Fractal Universe:

Mit ihrem 2019er Album Rhizomes Of Insanity haben die Franzosen Fractal Universe eines der musikalisch, lyrisch und emotional komplexesten und fesselndsten Progressive-Metal-Werke des einundzwanzigsten Jahrhunderts erschaffen. Die Band tourte im Februar/März 2020 zusammen mit den Schwergewichten Obscura durch die Welt, was eine der letzten Tourneen vor der Pandemie bedeutete, und sättigte damit ihre treuen Fans, während sie gleichzeitig Legionen neuer Anhänger gewann. Mit dem Nachfolger The Impassable Horizon sind sie sogar noch tiefer gegangen und folgen mühelos dem Weg, den sie selbst eingeschlagen haben, um ein Album zu erschaffen, das von Anfang bis Ende fesselnd ist.

