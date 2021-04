Fractal Universe: veröffentlichen Details zum neuen Album ‚The Impassable Horizon‘

Am 25. Juni werden Fractal Universe ihr neues Album The Impassable Horizon via Metal Blade Records veröffentlichen. Einen ersten Eindruck vom Album könnt ihr anhand des Videos zur Single A Clockwork Expectation (Regie: Vincent Tournaud) gewinnen, das ihr euch hier ansehen könnt:

Auf metalblade.com/fractaluniverse könnt ihr The Impassable Horizon ebenfalls vorbestellen. Im Store der Band finden sich weitere Vinylvarianten: shop.fractaluniverseband.com

Abgedreht in Gouffre de Poudrey – Frankreichs größter ausgestatteter Höhle – haben Fractal Universe das Folgende zum Video zu A Clockwork Expectation zu sagen: „Wir wollten, dass dieses Musikvideo in einer grandiosen, natürlichen Umgebung gedreht wird. Es war ein einzigartiges und unwirkliches Erlebnis, zwei Tage ganz allein unter den extremen Bedingungen – siebzig Meter unter der Erde, 7°C – dieser jenseitig schönen Location zu verbringen. Im Mittelteil verwendeten wir UV-Licht und passten die Instrumente entsprechend an, um diesem Teil einen besonders dunklen Vibe zu verleihen! Die Bodypainting-Teile, die zu dieser Atmosphäre beitragen, wurden von Kazim 2C entworfen.“

Mit ihrem 2019er Album Rhizomes Of Insanity haben die Franzosen Fractal Universe eines der musikalisch, lyrisch und emotional komplexesten und fesselndsten Progressive-Metal-Werke des einundzwanzigsten Jahrhunderts erschaffen. Die Band tourte im Februar/März 2020 zusammen mit den Schwergewichten Obscura durch die Welt, was eine der letzten Tourneen vor der Pandemie bedeutete, und sättigte damit ihre treuen Fans, während sie gleichzeitig Legionen neuer Anhänger gewann. Mit dem Nachfolger The Impassable Horizon sind sie sogar noch tiefer gegangen und folgen mühelos dem Weg, den sie selbst eingeschlagen haben, um ein Album zu erschaffen, das von Anfang bis Ende fesselnd ist.

„Wir wollten unsere musikalische Persönlichkeit und den natürlichen Sound, den wir auf Rhizomes erreicht haben, weiterentwickeln“, sagt Schlagzeuger Clément Denys. „Es ist ein sehr vielseitiges und komplexes Album. Musikalisch gesehen gibt es eingängige Songs, die sehr direkt sind, progressive und geheimnisvolle Balladen mit epischen Saxophon-Soli und technische Songs mit kompliziertem Riffing.“ Weiter erklärt Sänger/Gitarrist/Saxophonist Vince Wilquin: „Obwohl die Platte noch vielfältiger und dynamischer ist und mehr Clean Vocals enthält als der Vorgänger, ist die Gesamtatmosphäre auch etwas dunkler und melancholischer.“ Und mit der Einführung von Wilquins neu geschliffenen Saxophon-Fähigkeiten in ihr Live-Set, neben der Zusammenarbeit mit Gojiras Christian Andreu bei Bühnenbild und Produktion, wird die Band, sobald sie wieder auf Tournee ist, eine Combo sein, die man nicht verpassen sollte!

Die ersten Riffs und Ideen für The Impassable Horizon entstanden im November 2018, noch vor der Veröffentlichung von Rhizomes. Die Komposition des gesamten Albums dauerte etwa ein Jahr, wobei die letzten sechs Monate vor dem Eintritt ins Studio im Mai 2020 der Vorproduktion/Arrangements der Vocals und der Fertigstellung der Gitarren- und Saxophonsoli gewidmet waren. Das Schlagzeug wurde im bandeigenen professionellen Aufnahmestudio – Boundless Production Studio – in Florange, Frankreich, aufgenommen, während die anderen Instrumente in den persönlichen Heimstudios der Band eingespielt wurden. Überwacht wurden die Aufnahmen von Produzent Flavien Morel, der von Anfang an mit Fractal Universe zusammenarbeitet und die Vision der Band wirklich versteht. „Die Sessions waren gut“, sagt Denys. „Wir waren nicht in Eile. Dies war die erste Platte, die wir komplett in unseren eigenen Studios aufgenommen haben, so dass wir zum Beispiel zwei komplette Tage für den Soundcheck des Schlagzeugs verwenden konnten, was sehr angenehm war.“ Der anspruchsvollste Aspekt des Trackings war der Gesang, dessen Aufnahme so lange dauerte wie die aller anderen Instrumente zusammen. „Flavien hat mich wirklich ermutigt, die Gesangsproduktion auf das nächste Level zu bringen: Es gibt Chorus-Abschnitte, in denen es etwa dreißig Spuren Backing Vocals gibt, wobei jede Zeile vierspurig aufgenommen wurde, damit es wirklich massiv und ‚chorusartig‘ klingt.“ Da das Abmischen Wilquins Lieblingsteil des Realisierungsprozesses ist, der Punkt, an dem die Platte wirklich anfängt, lebendig zu werden, war er froh, eng mit Morel zusammenzuarbeiten, und das fertige Produkt ist alles, was sie wollten. „Es fühlt sich wie die natürliche Evolution unseres Bandsounds an, wobei wir unsere unverwechselbaren Trademarks beibehalten und neue Sounds und Ideen einfließen lassen“, sagt Wilquin, und Denys fügt hinzu: „Wir hoffen, dass das neue Album neue Fans erreicht und unsere jetzigen Fans erfreut, die uns sogar während der Pandemie erstaunlich unterstützt haben, und dass es die Band auf die nächste Stufe bringt.“

The Impassable Horizon Tracklist:

1. Autopoiesis

2. A Clockwork Expectation

3. Interfering Spherical Scenes

4. Symmetrical Masquerade

5. Falls Of The Earth

6. Withering Snowdrops

7. Black Sails Of Melancholia

8. A Cosmological Arch

9. Epitaph

10. Godless Machinists

11. Flashes Of Potentialities (Unplugged)

Fractal Universe Line-Up:

Guitar/Vocals/Saxophone – Vince Wilquin

Guitar – Hugo Florimond

Bass – Valentin Pelletier

Drums – Clément Denys

Fractal Universe online:

https://www.fractaluniverseband.com

https://www.facebook.com/fractaluniverseband