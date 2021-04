Black Label Society: veröffentlichen heute ihr neues Video zu „Heart Of Darkness“

Black Label Society haben heute ihr neuestes Musikvideo für die mitreißende Single Heart Of Darkness veröffentlicht, um ihr None More Black Box-Set zu feiern, das ab sofort über Entertainment One (eOne) erhältlich ist. Der Track stammt ursprünglich von ihrem neunten Studioalbum Catacombs Of The Black Vatican (2014), das nun remastered und als Doppel-LP im karriereübergreifenden None More Black Box-Set wiederveröffentlicht wird.

Hier könnt ihr alle weiteren Infos zum None More Black Vinyl-Boxset nachlesen: