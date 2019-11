Fractal Universe: Livevideo zu „Fundamental Dividing Principle“ gelauncht

Im Frühjahr diesen Jahres haben Fractal Universe ihr neues Album Rhizomes of Insanity via Metal Blade Records veröffentlicht. Während ihrer Album-Releaseshow im Le Gueulard+ in Nilvange/Frankreich am 19. April, hat die Band ihre Performance mitgeschnitten, bei welcher das Album Rhizomes of Insanity in Gänze aufgeführt wurde. Das erste Video aus diesem Set ist jetzt verfügbar, schaut euch Fundamental Dividing Principle hier an:

Vincent Tournaud agierte als Produzent und die komplette Liveshow wird in Kürze live gehen. Nachstehend die komplette Setlist:

– Oneiric Realisations

– Flashes of Potentialities

– Rising Oblivion

– A Reality to Foreclose

– Masterpiece’s Parallelism

– Parabola of Silence

– Madness‘ Arabesques

– Architectural Aberrations

– Fundamental Dividing Principle

– Chiasmus of the Damned

Encores

– Tears of Misanthropy

Rhizomes of Insanity, könnt ihr hier kaufen und streamen: metalblade.com/fractaluniverse

Fractal Universes zweites Album ist sowohl musikalisch als auch in intellektueller Hinsicht ein echter Brocken, der das Renommee des französischen Prog-Death-Quartetts bestätigt. „‚Rhizomes of Insanity‘ ist ein Konzeptalbum, auf dem es um um ein Gedankenexperiment in Bezug auf Wahnsinn geht„, erklärt Gitarrist und Sänger Vince Wilquin. „Wir stellen die Ursachen infrage und versuchen, die Grenze zwischen Verrücktheit und Vernunft zu definieren. Es läuft darauf hinaus, die Bedeutung des Wahnsinns in der gegenwärtigen Gesellschaft zu bestimmen, und gelangt zu dem Schluss, dass er mittlerweile ein maßgeblicher, unvermeidlicher und letztlich auch notwendiger Teil jedes Menschen ist, den wir um jeden Preis unterdrücken wollen.“ Das Album erweist sich als von Anfang bis Ende forderndes, komplexes und dennoch leicht zugängliches Werk voller Melodien, Einfallsreichtum und mitreißender Riffs – zehn Tracks insgesamt, die alle ins Schwarze treffen.

Nächstes Jahr kommen Fractal Universe auf große Europareise im Vorprogramm von Obscura, God Dethroned und Thulcandra.

FRACTAL UNIVERSE: „Wir sind begeistert, Teil dieses tollen Line-Ups zu sein. Die Prog-Death Giganten Obscura, unsere Metal Blade Labelkollegen von God Dethroned und die Death/Black Schwergewichte Thulcandra versprechen eine großartige Tour. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit für uns als Band und wir freuen uns darauf, alte und neue Fans zu treffen. Danke an Kult Management und Obscura für ihr Vertrauen.“

Fractal Universe tour dates:

Nov. 30 – Audincourt (France) – Le Moloco w/ Klone, Betraying the Martyrs

Dec. 7 – Marmoutier (France) – La Charrue

Jan. 31 – Esch/Alzette (Luxembourg) – Kulturfabrik

Fractal Universe tour dates:

w/ Obscura, God Dethroned, Thulcandra

Feb. 15 – Zug (Switzerland) – Galvanik

Feb. 16 – Bologna (Italy) – Locomotiv

Feb. 17 – Ljubljana (Slovenia) – Orto Bar

Feb. 18 – Graz (Austria) – Explosiv

Feb. 19 – Tuzla (Bosnia-Herzegovina) – Palma

Feb. 20 – Sofia (Bulgaria) – Mixtape5

Feb. 21 – Bucharest (Romania) – Quantic Club

Feb. 22 – Belgrade (Serbia) – Bozidarac

Feb. 23 – Budapest (Hungary) – Dürer-Kert

Feb. 24 – Bratislava (Slovakia) – Randal

Feb. 25 – Prague (Czech Rep.) – Futurum

Feb. 26 – Krakow (Poland) – Kwadrat

Feb. 27 – Warsaw (Poland) – Proxima

Feb. 28 – Riga (Latvia) – Melna Piektdiena

Feb. 29 – Tallinn (Estonia) – Tapper Club

Mar. 1 – Helsinki (Finland) – Tavastia

Mar. 3 – Stockholm (Sweden) – Klubben

Mar. 4 – Oslo (Norway) – John Dee

Mar. 5 – Aarhus (Denmark) – Voxhall

Mar. 6 – Essen (Germany) – Turock

Mar. 7 – Landshut (Germany) – Rocket Club

Fractal Universe line-up:

Guitar/Vocals: Vince Wilquin

Guitar: Hugo Florimond

Bass: Valentin Pelletier

Drums: Clément Denys



Fractal Universe online:

https://www.fractaluniverseband.com

https://www.facebook.com/fractaluniverseband

https://twitter.com/FractalUni

https://www.instagram.com/fractaluniverseband

https://www.youtube.com/user/FractalUniverseMetal

https://fractaluniverseband.bandcamp.com