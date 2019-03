„Freak Valley Festival 2019 vom 20.06. – 22.06.2019 im Netphen – Deuz (Vorbericht)“

Bands: God Is An Astronaut, Monolord, King Buffalo, Stonefield, Duel, Pretty Lightning, Wolfmother, Corrision Of Conformity, Brant Bjork, Yob, The Obsessed, Minami Deutsch / 南ドイツ, Dead Lord, The Vintage Caravan, Electric Moon, Arc Of Ascent, Spaceslug, Slomatics, Pristine, It’s Not Night: It’s Space, The Fierce And The Dead

Ort: AWO Gelände

Datum: 20.06. – 22.06.2019

Kosten: 89,00 Euro zzgl. VVK Gebühr

Genre: Groove Rock, Psychedelic Blues Rock, Heavy Rock, Stoner Rock, Doom

Besucher: 2000 (ausverkauft)

Veranstalter: Freak Festival https://www.facebook.com/freakvalleyfestival/

Link: http://www.freakvalley.de

Eight Years of No Fillers – Just Killers!!! So ist das Motto des diesjährigen Freak Valley in Netphen – Deutz! Das Freak Valley ist das Mekka der Stoner schlechthin. Das Freak Valley ist für die Stoner Bands aller couleur neben den DesertFest Berlin, London, Antwerpen ein Muss. Was bekommen die Bands immer für glänzende Augen, wenn ich mit ihnen auf das Freak Valley in Siegen zu sprechen komme. Das Freak Valley ist der Traum jeder Stoner Band. Dieses Jahr sind schon solche Größen wie Wolfmother, Brant Bjork, Pristine, Dead Lord und weitere tolle Acts gemeldet. Auch The Pretty Lightning, die sensationelle 2 Mann Heavy Psych Combo aus Deutschland, die im letzten Jahr auf dem DesertFest in Berlin mächtig abräumte, ist anwesend. Im Vortex in Siegen durfte man sie bereits im Dezember beim ebenfalls ausverkaufen Freak Valley X-Mas Fest 2018 (praktisch der knuffig kleine Winterableger des Festivals) live erleben und sich davon überzeugen, was die Jungs mit ihren Instrumenten alles anstellen. Weitere Bands werden noch bekannt gegeben.

Drei Tage wird den Stoner Jüngern ein grenzenloses Spektakel mit Heavy Rock, Doom und Psychedelic geboten. Die besten Bands aus verschiedenen Ländern werden auf dem Festival schwere Riffs, Stoner- und Heavy Rock mit ausgelassenem Auditorium voller Peace und Harmonie verbinden.

Wie immer ist auch das Freak Valley 2019 erneut ausverkauft, denn ein Geheimtipp ist das Freak Valley in Netphen – Deutz schon lange nicht mehr. Die Tickets sind heiß begehrt!

Time For Metal wird in diesem Jahr neben dem DesertFest Berlin auch vom Freak Valley für Euch zu berichten!

