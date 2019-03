Ayreon Universe – Best Of Ayreon Live

Ayreon Universe – Best Of Ayreon Live

“Ein logisches Meisterwerk – in Live!“

Artist: Ayreon

Herkunft: Niederlande

Album: Universe – Best Of Ayreon Live

Spiellänge: 150 Minuten

Genre: Progressive Rock, Progressive Metal, Power Metal

Release: 30.03.2018

Label: Mascot Label Group

Link: https://www.arjenlucassen.com/

Bandmitglieder:

Mastermind – Arjen Lucassen

Gesang – Floor Jansen – Nightwish

Gesang – Damian Wilson – Threshold

Gesang – Hansi Kürsch – Blind Guardian

Gesang – Tommy Karevik – Kamelot

Gesang – Anneke van Giersbergen – The Gentle Storm

Gesang – Marco Hietala – Nightwish

Gesang – Jonas Renkse – Katatonia

Gesang – Mike Mills – Toehider

Gesang – Marcela Bovio – Stream of Passion

Gesang – Irene Jansen – Ayreon

Gesang – Robert Soeterboek – Star One

Gesang – John Jaycee Cuijpers – Praying Mantis

Gesang – Edward Reekers – Kayak

Gesang – Jay van Feggelen – Ayreon

Gesang – Maggy Luyten – Nightmare

Gesang – Lisette van den Berg – Scarlet Stories

Schlagzeug – Ed Warby

Bassgitarre – Johan van Stratum

Gitarre – Marcel Coenen

Gitarre – Ferry Duijsens

Keyboard – Joost van den Broek

Violine – Ben Mathot

Flöten und Holzbläser – Jeroen Goossens

Cello – Maaike Peterse

Tracklist:

CD 1:

Prologue Dreamtime Abbey Of Synn River Of Time The Blackboard The Therory Of Everything Merlin’s Will Waking Dreams Dawn Of A Million Souls Valley Of The Queens Ride The Comet Star Of Sirrah Comatose Loser And The Druids Turned To Stome

CD II:

The Two Gates Into The Black Hole Actual Fantasy Computer Eyes Magnetism Age Of Shadows Intergalactic Space Crusaders Collision Everybody Dies The Castle Hall Amazing Flight In Space Day Eleven: Love The Eye Of Ra

Wenn ich schon mit dem Head (Name der Band, Bandmitglieder, Trackliste, Releasedatum, etc.) einer Rezension die 300 Wortmarke breche, dann kann es sich nur um eine Compilation oder ein Best Of handeln. In diesem Fall war es ja quasi obligatorisch, so gehört zum Projekt Ayreon, ja zu jedem Track minimum ein eigener Sänger. Wer die Liste der beteiligten Musiker durchliest, der wird so quasi die Who-Is-Who der europäischen Metalgeschichte wiedererkennen. Egal ob Nightwishs Floor Jansen und Marco Hietala, Blind Guardians Hansi Kürsch, Tommy Karevik von Kamelot und Damian Wilson der Marke Threshold (um nur einige zu nennen) sind (fast) alle mit vertreten, die Mastermind Ajen Lucassen für seine bisherigen Platten verpflichten konnte. So versteht sich Ayreon Universe – Best Of Ayreon Live als ein Hybrid aus Best Of-Platte und einem Konzertmitschnitt des ersten Konzerts (am 15., 16. und 17. September 2017 in Tilburg) des (kompletten) Projekts. Konzertberichte des damaligen Events bestätigten, dass das logistische Meisterwerk auch zu einem musikalischen Meisterwerk wurde. Somit bin ich gespannt, ob man es geschafft hat, die Hürden zu nehmen und die Atmosphäre des Events auf einen Silberling hat pressen können.

Songtechnisch will ich gar nicht zu weit ausholen, denn mit Best Of Ayreon ist eine Setliste gelungen, die Ihresgleichen sucht. Die 28 Songs, bei denen zum Teil der eine dem anderen kaum ähnelt, sind alleine schon wegen der enormen Stimmgewalt der Garant für ein gelungenes Konzerterlebnis.

Die Aufnahmen vom Konzert in Tilburg sind allesamt so schön voller Hall und Atmosphäre, dass ich doch zwischendurch zur Gänsehaut neige und klar neugierig auf die Blu-Ray bin, die zusätzlich noch das Bildmaterial des Konzerts liefert. Da man zwischendurch das Publikum hört, geht das Konzertfeeling nicht so arg unter, wie bei so manch anderen Liveplatten.

Musikalisch ist auch alles glasklar und doch speziell genug, dass es nicht 100%ig wie auf den Studioalben klingt.

Ayreon Universe - Best Of Ayreon Live Fazit: So muss eine Liveplatte sein – knackig abwechslungsreiche Setliste, gute – eher sehr gute – Musiker und genug Atmosphäre, dass der Spirit vom eigentlichen Event eingefangen werden kann, obwohl man nicht vor Ort gewesen ist. Best Of Ayreon macht also Werbung für ein Konzert und das so sehr, dass ich schon geschaut habe, wann es das nächste Mal die Chance gibt, das Projekt mal live auf einer Bühne zu sehen/zu hören. Es bleibt nur also eines zu sagen – alles richtig gemacht Arjen!



Anspieltipps: ohne Ausnahme – alles! 🙂 Kai R. 10 2019-03-07 10 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

