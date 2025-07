Friendship Commanders: unterschreiben Vertrag bei Magnetic Eye Records

Das amerikanische Heavy-Duo Friendship Commanders hat einen Multi-Album-Deal bei Magnetic Eye Records unterschrieben. Die außergewöhnlichen Künstler aus Nashville, Tennessee, werden noch in diesem Jahr ihr viertes Studioalbum über das Label veröffentlichen.

Friendship Commanders äußern sich dazu: „We’re excited to be joining the Magnetic Eye family of musicians and bands!“, sagt Sängerin und Gitarristin Buick Audra im Namen des Duos. „We are happy to be part of a community of like-minded heavy rockers. We can hardly wait to share what we’ve been working on. Soon!“

Jadd Shickler fügt hinzu: „An appealing part of adding to our roster is finding acts who expand the character of our label, not just musically, but as humans and professionals,“ erklärt der Direktor von Magnetic Eye. „Besides making dark yet hopeful heavy rock, Friendship Commanders are a band with a very unique perspective on the music industry, being that they’re world-class working musicians who bring tons of experience and perspective to create music that’s as thoughtful and conscientious as it is driving and infectious. We’re so psyched to welcome Friendship Commanders to Magnetic Eye and cannot wait to see how their singular style pushes us to elevate what we do to match their intense DIY drive!“

Die Band Friendship Commanders vereint Elemente aus Sludge, Doom, Heavy Metal und Grunge, mit frühen Wurzeln im Punk und Hardcore sowie vielen anderen gitarrengetriebenen Stilen. Friendship Commanders wurde ursprünglich als Nebenprojekt von zwei erfahrenen Musikern ins Leben gerufen: Sängerin, Gitarristin und Songwriterin Buick Audra sowie Schlagzeuger und Bassist Jerry Roe. Audra, zweifache Grammy-Gewinnerin, und Roe, einer der besten Studioschlagzeuger der Welt, brachten ihr geballtes musikalisches Können, ihre Perspektiven, Präzision und Kraft in ihre neue Band ein. Friendship Commanders sind jetzt nach Salem zurückgekehrt, um ihr nächstes Full-Length-Album mit Kurt Ballou aufzunehmen. Das vierte Album dieses bemerkenswerten musikalischen Kraftpakets wird noch in diesem Jahr über Magnetic Eye Records veröffentlicht.

Friendship Commanders sind:

Buick Audra – Songs, Gitarre, Gesang, Co-Produzent

Jerry Roe – Schlagzeug, Percussion, Bass, Synthesizer, Co-Produzent

Friendship Commanders online:

www.facebook.com/friendshipcommanders

www.instagram.com/friendshipcommanders