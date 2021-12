Full Force Festival 2022: dritter Headliner steht fest

Kurz vor dem Jahreswechsel haut das Full Force noch einen raus und bestätigt mit Bullet For My Valentine den finalen Headliner für das Full Force 2022! Des Weiteren dürfen sich alle Fans auf Line-up-Neuzugänge wie As Everything Unfolds, Kvelertak, Of Mice & Men und viele mehr freuen!

Vom 24.-26. Juni 2022 ist es endlich wieder so weit und auf Full Force Island darf wieder gemosht, geheadbangt und gebadet werden. Für die 27. Ausgabe des Full Force Festivals gibt es pünktlich zur Vorweihnachtszeit die nächste Runde an Neuankündigungen inklusive dem dritten Headliner für den „most metal place on earth“ im Jahr 2022 schlechthin.

Lange wurde daran gearbeitet und nun steht es endlich fest: Bullet For My Valentine sind der dritte Headliner für das Full Force 2022! Haben sie damals in 2006 noch in den frühen Nachmittagsstunden ihr Debütalbum The Poison zum Besten gegeben, werden die Waliser nun zur Festival-Primetime die Stadt aus Eisen erzittern lassen und den Fans ihr aktuelles Werk Bullet For My Valentine präsentieren!

Doch auch jenseits der Headliner hat das Full Force Festival ordentlich nachgelegt und präsentiert neben bekannten Szenegrößen wie den Norwegern Kvelertak, die US-amerikanischen Of Mice & Men oder auch die tschechischen Fäkal-Freunde von Gutalax. Außerdem kündigen sich weitere Szene-Newcomer an, die nicht nur innerhalb der jeweiligen Genres als Geheimtipp gehandelt werden.

Das sind unter anderem die britische Metalband As Everything Unfolds um Sängerin Charlie Rolfe, welche schon seit geraumer Zeit für sehr positive Unruhe in der Szene sorgen. Für ordentlich Aufmerksamkeit sorgt aber auch das Grime-Punk-Duo Bob Vylan aus UK – seit die Jungs in 2020 ihren Song We Live Here veröffentlicht haben, stieg das Interesse an der Band und ihrer Musik unaufhörlich!

Gerade zur aktuellen Zeit möchte das Full Force mit den jüngsten Neuzugängen Hoffnung und Vertrauen in das Jahr 2022 schaffen und den Fans und allen Festivalinteressierten zeigen, dass die Vorbereitungen für das 27. Full Force Festival auf Hochtouren laufen und man hart daran arbeitet, im Juni 2022 in Ferropolis die Regler wieder auf 11 stellen zu können!

Ob im Moshpit vor einer der Bühnen oder im kühlen Nass des Gremminer Sees vor epischer Kulisse der Bagger von Ferropolis! Die Full Force Holidays werden das Urlaubsspektakel für die Metal-Community 2022 – die beste Zeit des Sommers auf der wohl außergewöhnlichsten Insel Deutschlands unweit von Leipzig!

Der Vorverkauf für das Full Force 2022 ist in vollem Gang. Alle Infos zum Festival und zum Vorverkauf finden sich unter www.full-force.de. Tickets für das Full Force 2022 sind derzeit noch ab 124,95 € erhältlich.

#staytrue – #stayfullforce #FullForceFestival

Eure Full Force Crew 🤘

Die Neuankündigungen in alphabetischer Reihenfolge:

As Everything Unfolds, Bob Vylan, Bullet For My Valentine, Crossfaith, Equilibrium, Gutalax, Kvelertak, Moscow Death Brigade, Obituary, Of Mice & Men, Orbit Culture, One Step Closer, Portrayal Of Guilt