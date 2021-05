Fury In The Slaughterhouse: mit „Now“ auf #2

Es ist die erstaunliche aber wohl verdiente Rückkehr einer der beliebtesten Bands der Neunziger. Now, das erste Studioalbum von Fury In The Slaughterhouse seit 13 Jahren, landet auf Platz #2 der deutschen Albumcharts. Das ist die höchste Chart-Platzierung der Bandgeschichte!

Es klang zuerst recht selbstbewusst, wie sich Fury In The Slaughterhouse mit ihrem ersten Album seit 13 Jahren ganz locker in der Jetztzeit verorteten, in dem sie es Now nannten. Immerhin waren sie eine der beliebtesten deutschen Gitarrenbands der Neunziger, eine der wenigen, die auch in den USA Erfolge verzeichnen konnten. Trotzdem spürte jeder, der das Album hörte, dass Kai Wingenfelder, Thorsten Wingenfelder, Christof Stein-Schneider, Rainer Schumann, Gero Drnek und Christian Decker sich nicht in Retro-Romantik und Nostalgie suhlen, sondern tatsächlich eine ansteckende Dringlichkeit gefunden haben.

Das lag nicht nur an der guten Bandchemie, sondern auch an neuen Partnern und neuer Zuversicht. Kai Wingenfelder erklärt es so: „Wir kennen uns teilweise seit unserer Jugend, wir sind zusammen durch Amerika getourt, haben Millionen Alben verkauft – das schmeißt du nicht einfach so weg. Deshalb haben wir ja immer wieder mal gespielt bei besonderen Anlässen. Richtig gefunkt hat es dann, als wir 2017 noch mal die Klassentreffen-Konzerte gespielt haben. Außerdem hat das Wacken-Management, das uns seit ein paar Jahren betreut, noch mal neuen Schwung reingebracht. Die haben Lust mit uns zu arbeiten und gute Ideen – und das passt echt gut.“

Eine dieser „guten“ Ideen war die Zusammenarbeit mit Produzent Vincent Sorg – der damit wirklich eine sehr erfolgreiche Woche hat: Immerhin produzierte er auch das neue Album Puro Amor von den Broilers.

Dass die Band mit Now einen Nerv getroffen hat, und ihre Rückkehr freudig erwartet wurde, beweist die Chartplatzierung nun. Sänger Kai Wingenfelder dazu: „Wir scheinen mit Now unsere Fans erreicht und noch ein paar weitere gefunden zu haben. Das ist toll. Vor allem, weil wir uns als Band gerade sehr lebendig fühlen und schon im Studio spürten, dass wir gut in Form sind und viele frische Ideen haben. Dieses Gefühl nun mit einem konkreten kommerziellen Erfolg bestätigt zu kriegen, ist doch super. Wir freuen uns jetzt umso mehr auf eine sehr besondere Tour, und wir sind sehr stolz auf dieses Album und diese Lieder.“

Fury In The Slaughterhouse sind mit Now ganz oben im Jetzt gelandet. Musikerkollege Thees Uhlmann schrieb zur Albumankündigung in seiner charmanten Huldigung: „Scheiß der Hund drauf. Ich leg mich fest. Fury sind die U2 aus Niedersachsen – aber zum Anfassen.“

Im Sommer spielt die Band einige coronakonforme Open Air Shows, 2022 folgt eine große Tour.

Now Or Never 2021 – Coronakonforme Liveshows

11.06.2021 Hannover, Gilde Parkbühne

12.06.2021 Hannover, Gilde Parkbühne

12.07.2021 Dortmund, Westfalenpark

13.07.2021 Wiesbaden Brita Arena

16.07.2021 Fritzlar, CoRASna Open Air

17.07.2021 Fritzlar, CoRASna Open Air

23.07.2021 Rosenheim, Mangfallpark

30.07.2021 Mönchengladbach, Sparkassenpark

31.07.2021 Mönchengladbach, Sparkassenpark

01.08.2021 Nürnberg, Lieder am See Festival, Volkspark Dutzendteich

06.08.2021 Bremen, Seebühne

07.08.2021 Hamburg, Stadtpark

15.08.2021 Berlin, Hoppegarten

10.09.2021 Halle an der Saale, Peißnitzinsel

Now Open Air Tour 2022

10.06.2022 Wiesbaden, Brita Arena

11.06.2022 Mönchengladbach, Sparkassenpark

17.06.2022 Leinefelde, Burg Scharfenstein

18.06.2022 Leipzig, Parkbühne

15.07.2022 Trier, Amphitheater

16.07.2022 Trier, Amphitheater

29.07.2022 Oranienburg, Schloss

05.08.2022 Stuttgart, Freilichtbühne Killesberg

06.08.2022 Regensburg, Schloss Pürkelgut

12.08.2022 Bad Oeynhausen, Parklichter Open Air

13.08.2022 Hamburg, Open Air am Großmarkt

20.08.2022 Hemer, Sauerlandpark

02.09.2022 Creuzburg, Creuzburg