Artist: Gary Moore

Herkunft: Belfast, Nordirland

Album: Blues And Beyond

Spiellänge: ca. 152 Minuten

Genre: Blues Rock, Rock

Release: 24.11.2017

Label: BMG

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Gary Moore

Tracklist CD1:

Enough Of The Blues Tell Me Woman Stormy Monday That’s Why I Play The Blues Power Of The Blues Ball And Chain Looking Back Surrender Cold Black Night There’s A Hole Getaway Blues We Want Love Memory Pain The Prophet

Tracklist CD2:

You Upset Me Baby Bring My Baby Back I Can’t Quit You Baby World Of Confusion Picture Of The Moon Can’t Find My Baby Drowning In Tears Evil My Baby (She’s So Good To Me) Ain’t Got You Just Can’t Let You Go How Many Lies Torn Inside Parisienne Walkways (Live)

Mit Gary Moore verstarb im Alter von nur 59 Jahren im Jahr 2011 ein ganz Großer des Blues Rock bzw. Hard Rock. Sechs Jahre nach seinem Ableben haben Fans noch mal die Möglichkeit Material des Nordiren zu erwerben. Seit dem 24.11.2017 steht über BMG das Doppelalbum Blues And Beyond zur Verfügung. Auf der Kollektion finden Fans seine kraft- und gefühlvollen Blues-Aufnahmen. Neben der Doppel-CD erschien das Werk als 4 LP-Kollektion und als 4 CD-Box-Set.

Gary Moore wurde durch seine Hits wie Parisienne Walkways und Still Got the Blues ebenso bekannt wie durch seine Mitgliedschaft in der Band Thin Lizzy. An der Gitarre ein Meister, sorgten auch seine Gesangsfarben für Gänsehaut. Langen instrumentalen Passagen wie z.B. bei Enough Of The Blues hauchte der Künstler nur mit dem Anschlag der Saiten Leben ein. Was viele nicht wussten: Der Musiker war Linkshänder, spielte aber stets die Ausführung für Rechtshänder in Perfektion. Looking Back, We Want Love oder Evil gehen unter die Haut und werden bei allen Rockern des Blues immer im Kopf bleiben. Emotional stets überzeugend, wusste Gary Moore schlagfertigen, frischen wie auch zeitgemäßen Blues Rock nicht nur zu spielen, sondern zu zelebrieren.

Gary Moore - Blues And Beyond Fazit: Für Fans und Genre Kenner eine gute Option, um Gary Moore weiterhin laut aufzudrehen. Unsere Leser, die selber Gitarre spielen oder einfach nur auf grandiosen Rock stehen, der von dem Saiteninstrument lebt, kommen voll auf ihre Kosten. Derbe Riffs findet man ganz sicher nicht auf Blues And Beyond, dafür haufenweise neue Gefühle, die bis tief ins Herz reichen. Für Träumer und Romantiker ein gefundenes Fressen.



Anspieltipps: Parisienne Walkways und Still Got the Blues

